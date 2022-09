Am Mittwochabend wird der Deutsche Fernsehpreis in Köln in zahlreichen Personenkategorien verliehen. Für etliche Filmschaffende hinter der Kamera war bereits am Dienstagabend der große Moment gekommen. Im ersten Teil der Preisverleihung, der "Nacht der Kreativen", ging es unter anderem um Ausstattung, Kameraarbeit oder Schnitt. Das ZDF zeigte die Gala im Nachtprogramm – los ging es um 0:50 Uhr im Anschluss an ein 14,6 Prozent Marktanteil holendes "heute journal update". Doch das Interesse an der insgesamt zweistündigen und somit erst um kurz vor drei Uhr endenden Gala hielt sich arg in Grenzen. 4,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, 5,3 Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Die Gesamt-Reichweite lag bei rund 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Schon etwas früher lief die Aufzeichnung der Gala bei 3sat: Ab 22:25 Uhr kam diese dort im Schnitt auf rund 80.000 Zusehende. 0,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch das waren keine berauschenden Werte, zumal 3Sat zuvor durchaus gefragt war. Eine Wiederholung der Krimireihe "Solo für Weiss" hatte die Primetime des Senders noch mit starken 1,11 Millionen Zusehenden und 4,9 Prozent Marktanteil eröffnet.



Gut wie üblich schlugen sich am Dienstagabend auch die ARD-Serien "Die Kanzlei" um 20:15 Uhr und "In aller Freundschaft" ab kurz nach 21 Uhr: 4,84 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten die Anwalts-, 4,55 Millionen die Krankenhausserie. Somit generierte Das Erste gesamt starke 18,6 und 18,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen punkteten die Produktionen mit 9,1 sowie 8,5 Prozent.

ZDFneo landete mit einer "Nord Nord Mord"-Wiederholung um 20:15 Uhr einen Hit: 1,43 Millionen Zusehende sorgten insgesamt für starke 5,6 Prozent. Das neue "Ruby" hielt im weiteren Verlauf des Abends nicht ganz mit. Zwei rund 20 Minuten lange Folgen fielen auf 1,8 und 1,1 Prozent – 0,42 und 0,23 Millionen Menschen sahen die Serie, die auch in der Mediathek auf Publikum hofft.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV