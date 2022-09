Wenn man bedenkt, dass Vox im Monat August in der klassischen Zielgruppe auf rund sechseinhalb Prozent Marktanteil kam, dann neigt man vermutlich nicht dazu, die Free-TV-Premiere der ganz frisch beim Deutschen Fernsehpreis zur "Besten Serie" gekürten Produktion "Faking Hitler" als quotentechnischen Erfolg zu bezeichnen. Vox sendete am Mittwoch ab 20:15 Uhr gleich drei Folgen und kam damit auf zunächst 5,7 und 5,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Erst nach 22:07 Uhr stiegen die Quoten dann auf 6,2 Prozent. Und dennoch wird man beim Privatsender mit der Performance wohl reichlich zufrieden sein.

Denn "Faking Hitler" schnappte sich ein größeres Stück vom Quotenkuchen als andere fiktionale Programme in den Wochen zuvor. Sieben Tage eher landete etwa der Film "Das weiße Schweigen" bei weniger als fünf Prozent der Umworbenen (ebenfalls vorläufige Quotendaten). Die Krimiserie "Meiberger", die den Sommer über lief, tat sich noch schwerer. Teilweise verfehlte diese gar die 2-Prozent-Marke, im Schnitt schauten etwas mehr als 3,6 Prozent der Umworbenen zu. Da war "Faking Hitler" also klar erfolgreicher. Die Serie kam insgesamt auf zunächst 1,07, dann 0,89 und 0,69 Millionen Interessierte.



In der Zielgruppe lag sie in etwa auf dem Level, das bei RTLzwei eine "Wollnys"-Doppelfolge holte. Diese erreichte nach 20:15 und 21:15 Uhr fünf und fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,72 und 0,83 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein. Der Kabel-Eins-Primetime-Film "Flightplan" holte etwas mehr als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und schnitt in der Zielgruppe mit 5,2 Prozent recht gut ab.

Mit einem Film gepunktet hat indes auch Das Erste ab 20:15 Uhr: "Weil du mir gehörst" erreichte 3,54 Millionen Zusehende: 14,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen landete der 90-Minüter mit 8,7 Prozent über Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV