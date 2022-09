In den zurückliegenden Tagen war immer wieder die Rede davon, dass das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. weltweit ein Milliarden-Publikum vor die Bildschirme locken würde. Auch in Deutschland herrschte am Montag reges Interesse an der Berichterstattung. Live-Bilder liefen nicht nur auf den vier großen Vollprogrammen des Landes, sondern auch auf vielen Nachrichtensendern. Berichtet wurde in der Regel von morgens bis abends. Besonders gefragt waren in diesem Zusammenhang die öffentlich-rechtlichen Sender, was – bei aller Kritik an der ARD – auch zeigt, dass das Publikum deren Einordnungen und Übertragungen durchaus zu schätzen weiß.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV