Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Der Reichweitenverlauf in den an die Messung angeschlossenen rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt zunächst mal, dass der "Zürich-Krimi" im Ersten nicht den Abend nicht nur dominiert hat, sondern offenbar so fesselnd war, dass die Reichweite bemerkenswert stabil blieb - anders als man das beispielsweise sonntags von vielen "Tatorten" kennt, oder wie man es auch beim gestrigen ZDF-Film "Annie" mit seinem kontinuerlichen Reichweitenverlust beobachten kann.

Und während der Trend im Lauf des Abends auch beim "Stern TV Spezial" eher nach unten zeigte, war ein großer Zugewinnler in den ersten gut 40 Minuten des Abends "The Voice of Germany". Die ProSieben Show legte während dieser Zeit deutlich zu und konnte das dann erreichte Reichweiten-Niveau bis nach 22 Uhr sehr stabil halten. Zwar gab es natürlich das übliche Zapping während der Werbepausen, doch danach waren die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr schnell wieder zur Stelle. Die Kurve gibt allerdings auch Aufschluss darüber, dass ein durchaus beträchtlicher Teil der Fans von "The Voice" offenbar um 22:15 Uhr den Fernseher ausschaltet - nach der dort laufenden Werbepause kehrten viele nämlich nicht mehr zurück, auch die Werbepause kurz vor Schluss führte nochmal zu einem Rückgang. ProSieben wäre also wohl gut beraten, die Show unter der Woche nicht zu lange zu ziehen.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?