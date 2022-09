Mit 0:1 verlor die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Nations League-Spiel gegen Ungarn. Alles andere als verloren hat der in Deutschland übertragende Sender ZDF. Die Partie, angepfiffen um 20:45 Uhr, erreichte nämlich 7,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und sicherte sich somit die Führung in den TV-Charts. Insgesamt sicherte sich das Spiel 29,7 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren wurden starke 30,8 Prozent ermittelt. Mit 6,1 Millionen Zusehenden (22,9%) war auch ein kurzes "heute journal" in der Halbzeitpause sehr gefragt.

RTL und Sat.1 setzten Musikshows dagegen, der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen. So kam eine abendfüllende "ultimative Chartshow" mit Oliver Geissen nicht über 5,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten hinaus – ein schwaches Ergebnis. 1,01 Millionen Personen schalteten im Schnitt insgesamt ein. Sat.1 setzte indes auf "The Voice of Germany", das immerhin auf achteinhalb Prozent gelangte. An die Vorwochenwerte knüpfte der Wettkampf freilich nicht an, bei den Umworbenen wurde der schwächste Marktanteil der laufenden Staffel gemessen, insgesamt fiel die Sehbeteiligung auf 1,66 Millionen.

Das ZDF war indes auch am späteren Abend erfolgreich. Ab 23:20 und kurz vor Mitternacht schlossen sich "heute show" und "ZDF Magazin Royale" mit 20 und 13,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren sowie 17,9 und 10,9 Prozent im Gesamtmarkt an. 2,59 und 1,15 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein.

Wenig überraschend war das Zweite am Freitag mit Blick auf die Tagesmarktanteile auch siegreich: 18,4 Prozent wurden bei allen gemessen, 14 Prozent bei den Jüngeren. RTL landete mit sechs und 8,2 Prozent jeweils auf Position drei, Sat.1 kam mit 5,6 Prozent insgesamt sowie 6,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe ins Ziel.

