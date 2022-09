Gegen zugegebenermaßen starke Konkurrenz, unter anderem das Länderspiel bei RTL, taten sich am Montagabend die vorerst letzten neuen Folgen der amerikanischen Serie "9-1-1 Notruf L.A." im Programm von ProSieben sehr schwer. Gegenüber der Vorwoche, als die Zielgruppen-Werte eines Viererpacks bei zwischen fünf und fünfeinhalb Prozent lagen, ging es nochmals ein Stück bergab. 4,4 Prozent holte die Produktion zum Primetime-Start, 4,1 Prozent eine Stunde später. Auch die dritte Folge des Abends wusste mit 4,3 Prozent nicht zu überzeugen. Da half es dann auch nicht, dass es nach 23:10 Uhr noch auf 5,6 Prozent nach oben ging. Im Schnitt kam "9-1-1: Notruf L.A." in diesem Spätsommer und Herbst auf gerade einmal rund fünfeinhalb Prozent bei den Umworbenen, was natürlich zu wenig ist für die Ansprüche von ProSieben. In den kommenden beiden Wochen setzt der Privatsender montags auf ein Klimaexperiment und die Politik-Show mit Robert Habeck als Gast.

Sehr schwer getan hat sich indes auch Sat.1. Hier hatte man schon im Vorfeld die weiße Fahne geschwenkt und König Fußball lediglich zwei "111"-Folgen entgegen gesetzt. So ging es im Abendprogramm um chaotische Kollegen und peinliche Pannen, mit 4,7 und 6,1 Prozent Marktanteil lief es für die Sendungen nicht wirklich berauschend. 0,84 und 0,6 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein.



Auch RTLzwei hatte zu kämpfen. Hier erreichte "The Kelly Family – Die Reise geht weiter" mit erneut nur dreieinhalb Prozent Marktanteil den schon in der Vorwoche aufgestellten Negativrekord. 0,73 Millionen Menschen interessierten sich für die Doku-Soap rund um die musikalische Familie. Noch schlechter lief es dann nach 22:20 Uhr als aufgewärmte "Wollnys"-Folgen mit 1,7 und 2,6 Prozent sehr deutlich unterhalb der Sendernorm lagen.

In der Zielgruppe lag RTLzwei immerhin nahezu auf Augenhöhe mit Kabel Eins: Der ab 20:15 Uhr gezeigte Spielfilm "The Core" generierte 3,7 Prozent – hatte also ebenfalls Luft nach oben. Insgesamt schauten hier rund 610.000 Menschen ab drei Jahren durchschnittlich zu.

