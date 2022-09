am 27.09.2022 - 08:55 Uhr

Es ist und bleibt ein Fußballklassiker – im Rahmen der UEFA Nations League trafen am Montagabend Deutschland und England aufeinander. Beide Teams trennten sich nach einem spannenden Spiel mit 3:3. Alle sechs Treffer fielen übrigens erst nach dem Seitenwechsel. Übertragender Sender in Deutschland war RTL. Dort kamen die Vorberichte ab 20:15 Uhr auf rund 3,1 Millionen Zusehende, die erste Halbzeit erreichte dann 7,25 Millionen Fans. Damit einhergingen starke 25,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 30,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Selbstredend, dass RTL damit die Marktführung innehatte.

Auf im Schnitt 7,91 Millionen Zusehende steigerte sich dann Halbzeit zwei – hier stieg die Zielgruppen-Quote gar auf 36,2 Prozent. Insgesamt schauten 32,8 Prozent zu. Die starke Primetime hatte Auswirkungen auf den Tagesmarktanteil von RTL, der mit 16,3 Prozent bei den Umworbenen fast doppelt so hoch ausfiel wie beim zweitplatzierten Vox (8,7%).

Dennoch lief bei RTL am Montag nicht alles wie geschnitten Brot. Insbesondere fällt die schwache Zeitschiene nach "Punkt 12" auf. Während die Premiere des Mittagsmagazins im neuen Studio noch auf 10,2 Prozent kam, fiel ein "Retourenprofis"-Doppelpack nach 15 Uhr auf 6,3 und 4,2 Prozent in der Zielgruppe. "RTL Aktuell" schloss sich mit der Kurzausgabe auf schwachem Niveau (4,1%) an, "Explosiv Stories" tat sich mit 5,6 Prozent reichlich schwer.

"Die Höhle der Löwen" fiel am Montagabend bei Vox zwar auf den bisher schwächsten Wert der Herbststaffel, machte seine Sache angesichts der Fußball-Konkurrenz aber dennoch richtig gut. Gemessen wurden 12,5 Prozent bei den Umworbenen, was nur ein bisschen weniger war als sieben Tage zuvor. 1,65 Millionen Personen sahen die Gründershow. Überhaupt nicht funktioniert hat indes die nachfolgende Ausstrahlung von "Paartherapie". 0,51 Millionen Leute sahen die ab 22:50 Uhr gezeigte Folge, eine weitere Ausgabe im Anschluss verbuchte nur noch halb so viel Publikum. Zunächst lag die Zielgruppen-Quote bei 5,7 Prozent, ab halb zwölf Uhr brach sie sogar auf 3,1 Prozent ein.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV