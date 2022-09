am 27.09.2022 - 09:07 Uhr

Mit dem Rechtsruck in Italien befassten sich am Montagabend gleich zwei Nachrichtensondersendungen. Das Erste schob einen rund zehn Minuten langen "Brennpunkt" ein, der von durchschnittlich 3,7 Millionen Interessierten gesehen wurde. Er lief nach der "Tagesschau", die alleine im Ersten schon auf 5,4 Millionen Menschen kam. Weiteres Publikum kam auf den Dritten Programmen, die parallel ausstrahlten, hinzu. Somit sind die im Ersten ausgewiesenen 20 Prozent Marktanteil auch nur ein Teil der Wahrheit. Der "Brennpunkt" schloss sich dann mit 13,6 Prozent insgesamt und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Ebenfalls stark gefragt bei den Jüngeren war das "ZDF Spezial" ab 19:20 Uhr, das auf 7,7 Prozent gelangte. 11,3 Prozent wurden bei allen gemessen, das entsprach einer Reichweite in Höhe von 2,54 Millionen Menschen. Stark lief es für das Zweite dann auch ab 20:15 Uhr, denn der 90-Minüter "Unter anderem Umständen – Lügen und Geheimnisse" sicherte sich im Schnitt 5,04 Millionen Zuschauende - das war die beste Reichweite auf dem Slot seit Mai. Damit einhergingen 18 Prozent Marktanteil, was insbesondere aufgrund der Fußballkonkurrenz ein richtig gutes Ergebnis ist. Bei dem Krimi handelte es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2020.

Mit Krimis gepunktet hatte das Zweite auch schon in den Stunden zuvor. So holte eine "SOKO Stuttgart"-Wiederholung kurz vor dem Mittag etwa starke 18,9 Prozent, "Die Rosenheim-Cops" bescherten dem Sender ab 16:10 Uhr fantastische 26,5 Prozent, nach 18 Uhr kam die "SOKO Potsdam" auf 19,4 Prozent Marktanteil. Den Krimi aus Potsdam verfolgten im Schnitt 3,35 Millionen Personen.

Im Ersten taten sich die Primetime-Programme nach dem Nachrichtenspecial eher schwer. 1,96 Millionen entschieden sich im Schnitt für "Magische Momente der Natur", "Hart aber fair" erreichte ab kurz nach 21 Uhr dann 2,18 Millionen. Gemessen wurden sieben und 8,1 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. 6,3 und 5,0 Prozent waren es bei den Jüngeren. Sehr gut und gut schnitten im Ersten die Vorabendprogramme "Gefragt – gejagt" mit 16,3 Prozent insgesamt sowie der Krimi "Großstadtrevier" mit 11,4 Prozent ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV