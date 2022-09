In den kommenden Wochen wird Vox am Mittwochabend auf Dokus setzen. Den Anfang machte eine knapp zweistündige Sendung, in der Ilka Bessin Liebesbetrügern auf der Spur war. Gezeigt ab 20:15 Uhr, sicherte sich Vox mit der Produktion dürftige 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schauten rund 780.000 Personen ab drei Jahren zu. Deutlich schwerer tat sich ab kurz nach 22 Uhr dann ein "Vox Spezial: Liebesbetrug im Internet", das die Quoten auf durchschnittlich 3,2 Prozent sinken ließ. Ermittelt wurden durchschnittlich 0,55 Millionen Zusehende.

Mit am Mittwoch im Schnitt 15,6 Prozent Marktanteil verpasste die Produktion aus dem Hause Filmpool ihren eigenen RTL-Rekord nur ganz knapp. Im Vorfeld wusste bereits auch der Re-Run von "110 – Echte Fälle der Polizei" mit diesmal 13,7 Prozent zu überzeugen. Die Scripted Reality sahen im Schnitt 310.000 Menschen, die Gerichtsshow kam dann auf 550.000.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV