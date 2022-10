In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Nachdem Sky Deutschland in der Werbung zwischenzeitlich seinen monatlich kündbaren Streamingdienst Wow in den Mittelpunkt gestellt hatte, steht derzeit nun wieder das Sky-Angebot selbst im Fokus. Schon die ganze Woche über wurden verstärkt Spots geschaltet, die auf Wochensicht die zusammen bislang höchste Brutto-Reichweite in diesem Jahr einfuhren. Im Einsatz sind diverse unterschiedliche Spots, der mit Abstand reichweitenstärkste, der unter anderem bei allen großen Privatsendern geschaltet war, versucht unter dem Motto "Die größten Geschichten unter einem Dach" Highlights aus Sport und Fiction miteinander zu verbinden und so zum Abonnieren des Gesamt-Angebots statt einzelner Teile zu motivieren.

Allein am Freitag hatte Sky über 200 Spots im Fernsehen geschaltet, wovon zwar einige auf die Sky-eigenen Kanäle entfielen, aber viele eben auch bei großen Sendern liefen. Das sorgte für eine von AdScanner ermittelte Bruttoreichweite von 83,4 XRP und Platz 3 im Reichweiten-Ranking. Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Mit den 206 Spot-Ausstrahlungen war Sky aber nicht nur aus Bruttoreichweitensicht weit vorne mit dabei, es reichte auch für den vierten Platz im Ranking rein nach Anzahl der Spot-Ausstrahlungen. Ganz vorne rangierte hier aber - wie schon seit Wochen - auch am Freitag wieder "Lotto24", wobei auch das zu ProSiebenSat.1 gehörende Datingportal Parship sowie Immobilienscout24 diesmal nicht allzu weit entfernt waren.