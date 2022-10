Der FC Bayern war in dieser Woche bereits am Freitagabend dran, damit fehlte dem Bundesliga-Samstag diesmal sein stärkstes Zugpferd. Auch das dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Quotenbilanz diesmal eher etwas ernüchternd ausfiel. Sky erreichte mit seinen Übertragungen am Samstagnachmittag im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - nur einmal in dieser Saison war dieser Wert bislang niedriger, allerdings im August, als schon wetterbedingt generell weniger Menschen vor dem Fernseher saßen. Die Marktanteile fielen mit 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Saison-Tiefstwerte.

Auch die Partie zwischen Bremen und Gladbach am Vorabend war deutlich wenigert gefragt als man das gewohnt ist. So schalteten hier im Schnitt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - auch das waren Tiefstwerte für diese Saison.

Die gleichzeitig im Ersten laufende "Sportschau" konnte von der schwächeren Live-Konkurrenz nur bedingt profitieren. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 14,1 Prozent sogar ebenfalls auf den niedrigsten Wert in dieser Saison. Die Gesamt-Reichweite war mit 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ordentlich und wurde in dieser Saison bislang nur ein einziges Mal übertroffen. Weil im Vergleich zu den wärmeren Wochen auch die gesamte TV-Nutzung höher war, fiel der Marktanteil trotzdem auch hier mit 18,8 Prozent eher unterdurchschnittlich hoch aus.

Am Abend übertrug dann Sport1 das Zweitliga-Spiel zwischen St. Pauli und Heidenheim. Mit den erreichten 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man dort kaum zufrieden sein, in guten Wochen steht hier eine zwei vor dem Komma. Insgesamt hatten im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 1,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Nicht beschweren kann man sich hingegen beim ZDF: Das "aktuelle Sportstudio" lag mit im Schnitt 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 12,6 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf gewohntem Niveau.

