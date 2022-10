RTL schickte "Wer wird Millionär?" ausnahmsweise auch am Dienstagabend mit Teil 2 des Zocker-Specials auf Sendung - und das zahlte sich aus Quotensicht aus. Zwar sahen in etwa genauso viele zu wie am Montag - insgesamt 3,41 Millionen, darunter 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige - allerdings war die Konkurrenz und damit die gesamte TV-Nutzung ein ganzes Stück geringer, wodurch die Marktanteile noch deutlich höher ausfielen. Beim Gesamtpublikum kam "WWM" auf 14,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 14,8 Prozent. Am Montag lagen die Marktanteile noch bei 13,1 bzw. 12,3 Prozent. Anders als am Montag gab's diesmal auch wieder ein "RTL direkt", das sich in der "WWM"-Pause sehr gut hielt und mit 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen höheren Marktanteil erzielte. 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt im Schnitt gezählt.

Die Konkurrenz war am Dienstagabend deutlich abgeschlagen. Stärkster Verfolger beim jungen Publikum war noch die ARD-Serie "Die Kanzlei", die im Ersten 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Jenke. Crime." erzielte bei ProSieben zum Abschluss der zweiten Staffel 8,4 Prozent Marktanteil und gab damit im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas nach. 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Mit im Schnitt rund achteinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die zweite Staffel auch im Ganzen deutlich hinter dem Erfolg der ersten zurück, die noch durchschnittlich 10,7 Prozent erreicht hatte.

Mit der Performance von Sat.1 dürfte Mehrfach-Senderchef Daniel Rosemann unterdessen recht zufrieden sein. "Navy CIS" erzielte zum Start in den Abend 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine alte Folge ab 22:15 Uhr kam ebenfalls auf gute 8,0 Prozent und auch "Bull" hielt sich mit 7,7 und 8,3 Prozent in der Zielgruppe spät am Abend klar über dem Senderschnitt. Nur "Navy CIS: L.A." tat sich dazwischen um 21:15 Uhr mit 6,5 Prozent Marktanteil schwerer. Bei Vox brauchte "And just like that..." wieder etwas Anlaufzeit: Die erste Folge lag bei nur 4,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die zweite im Anschluss steigerte sich aber auf immerhin 6,0 Prozent.

Auch damit lag sie aber noch hinter RTLzwei, wo "Hartz und herzlich" seine Sache wieder gut machte und mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnte. Hervorragend lief es zudem auch wieder für DMAX, wo die "Steel Buddies" weiter zulegten und nun 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnten. Damit erreichte DMAX auch mehr 14- bis 49-Jährige als Kabel Eins, wo der Film "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" nicht über 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV