RTL blickt auf einen erfolgreichen Donnerstagabend. Dabei machte sich auch bezahlt, dass der Kölner Sender im Vorfeld der Europa Conference League zunächst auf ein "RTL aktuell Spezial" zum "Leben in der Krise" setzte, das mit durchschnittlich 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf starke 15,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Nur die "Tagesschau" erreichte am Donnerstag noch mehr junge Menschen. Insgesamt erreichte das viertelstündige Special um 20:15 Uhr im Schnitt 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Marktanteil hier bei 8,9 Prozent lag.

Danach gingen die RTL-Quoten zunächst etwas zurück: Für die Vorberichterstattung zum Fußballspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FK Partizan interessierten sich ab 20:31 Uhr im Schnitt nur 1,78 Millionen Menschen, während der ersten Halbzeit ging die Reichweite jedoch auf 2,79 Millionen nach oben. Beim Gesamtpublikum war damit ab 21:00 Uhr ein Marktanteil von 11,1 Prozent für RTL drin und in der Zielgruppe holte die Partie sogar 12,8 Prozent. Noch etwas besser lief es in der zweiten Hälfte, die von 2,93 Millionen Menschen gesehen wurde und die Marktanteile auf 14,9 beziehungsweise 15,2 Prozent steigen ließ.

Nach dem Abpfiff ließ das Interesse der Fans jedoch schnell nach: Für die einstündigen Highlights war ab 23:00 Uhr nur noch ein Marktanteil von 9,1 Prozent in der Zielgruppe drin, insgesamt waren nur knapp mehr als eine Million Personen dabei. Die Tagesmarktführerschaft war dem Kölner Sender damit allerdings nicht mehr zu nehmen - auch wenn es tagsüber teils unterirdisch lief. Auch die zuletzt so starke Gerichtsshow "Barbara Salesch - Das Strafgericht" markierte am Donnerstag mit nur 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein Tief - ausgerechnet am Tag der Ankündigung des neuen Nachmittags-Sendeplatzes.

Allerdings schlug sich Salesch immer noch erfolgreicher als "Die Retourenprofis", für die zeitweise sogar nur 2,9 Prozent Marktanteil drin waren. Um 16:00 Uhr lag RTL damit noch hinter RTL Up, das mit dem "Strafgericht" starke 4,5 Prozent Marktanteil verbuchte. "Das Familiengericht" brachte es eine Stunde zuvor sogar auf 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent lag RTL Up am Donnerstag beim Gesamtpublikum übrigens gerade mal 0,1 Prozentpunkte hinter ProSieben - und sogar leicht vor RTLzwei. Ebenfalls stark waren DMAX und Nitro, die im Schnitt jeweils 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren.

