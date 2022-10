Die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" tut sich in diesem Jahr bei der linearen Ausstrahlung schwerer als in der Vergangenheit. Nachdem schon in der vorigen Woche weniger als drei Millionen Menschen eingeschaltet hatten, lief es auch diesmal nur mäßig. Lediglich 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, die zweite Folge des Abends kam direkt im Anschluss sogar nicht über 2,59 Millionen hinaus, was zugleich ein neues Tief bedeutete. Entsprechend mäßig fielen auch die Marktanteile aus, die in dieser Woche bei 10,8 beziehungsweise 10,3 Prozent lagen.

Gleichzeitig tat sich "Fritzie" beim jungen Publikum schwer wie nie: Trotz überschaubarer Konkurrenz erzielte die Serie zum Start in den Abend gerade mal einen Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 21:00 Uhr sah es mit 3,9 Prozent kaum besser aus. Dafür steigerte sich das ZDF im Laufe des Abends: So kam schon das "heute-journal" auf gute 8,1 Prozent sowie insgesamt 3,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Später am Abend fuhr "Markus Lanz" sogar einen zweistelligen Wert bei den Jüngeren ein. Insgesamt erreichte der Talk noch 1,69 Millionen Menschen, die 16,7 Prozent Marktanteil nach sich zogen, nachdem "Maybrit Illner" zuvor von 1,94 Millionen gesehen wurde.

Nicht zu schlagen war derweil der "Irland-Krimi", der es um 20:15 Uhr im Ersten auf 5,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Mit 22,2 Prozent fiel der Marktanteil entsprechend stark aus. Dazu kommt, dass der Krimi auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,7 Prozent gut performte - einzig RTL war in der Primetime stärker. Für einen weiteren Erfolg sorgte später noch "Nuhr im Ersten" mit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren erzielte die Show ebenfalls gute 8,9 Prozent.

Und auch am Vorabend sprach der Sender die Jüngeren an: Das Quiz "Gefragt - gejagt" überzeugte um 18:00 Uhr mit starken 9,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren mit 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 16,3 Prozent drin. Marktführer beim Gesamtpublikum war zu diesem Zeitpunkt jedoch die "SOKO Stuttgart", die im ZDF auf 3,48 Millionen Personen sowie herausragende 22,1 Prozent Marktanteil kam. Danach überzeugte die "heute"-Sendung zudem 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil bei 19,6 Prozent hoch hielten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV