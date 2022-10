Im Show-Duell mit RTL hat "The Voice of Germany" am Freitagabend in Sat.1 Boden gutmachen können. Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Musikshow in dieser Woche einen guten Marktanteil von 9,7 Prozent, nachdem in den beiden vergangenen Wochen jeweils noch weniger als neun Prozent erzielt worden waren.

Zugleich machte Sat.1 die Lücke auf "Ninja Warrior Germany" etwas kleiner: Der Marktanteil der RTL-Show ging in der Zielgruppe innerhalb einer Woche um eineinhalb Prozentpunkte auf 14,1 Prozent zurück, was für den Kölner Sender freilich trotzdem ein schöner Erfolg ist. Durchschnittlich 760.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, womit man sich letztlich aber sowohl der "Tagesschau" als auch der "heute-show" geschlagen geben musste.

Insgesamt erreichten beide Shows übrigens ähnliche Reichweiten wie zuletzt: Während "The Voice" in Sat.1 von 1,65 Millionen Menschen gesehen wurde, lockte "Ninja Warrior" im Schnitt 1,79 Millionen vor den Fernseher. Schwerer als zuletzt tat sich indes der Neustart "Mario Barth rettet deine Liebe", der nach der Parcours-Show mit 10,2 Prozent Marktanteil nur noch knapp zweistellig war. Bei RTL stürzte "Let the music play" am späten Abend aber sogar auf ernüchternde 4,2 Prozent ab.

Schwach verlief der Abend derweil für ProSieben, das mit dem Spielfilm "Rampage - Big Meets Bigger" in der Zielgruppe gerade mal 6,9 Prozent Marktanteil erzielte und sich dadurch noch hinter RTLzwei einordnete. Dort wiederum räumte der Spielfilm "London Has Fallen" mit starken 8,0 Prozent sowie insgesamt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab. Besonders bitter für ProSieben: Nach 22 Uhr geriet "Crawl" sogar mit nur 3,9 Prozent unter die Räder.

