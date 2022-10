Für die neue Vox-Dokusoap "Das spanische Haus" gibt es schlechte Neuigkeiten. Zwar schalteten in der zweiten Woche nur geringfügig weniger Menschen ein als bei der Premiere, doch in der Zielgruppe ging der ohnehin schon ernüchternde Marktanteil des Formats um fast einen Prozentpunkt zurück. Gerade mal noch 3,7 Prozent erzielte Vox am Freitagabend zur besten Sendezeit, insgesamt schalteten 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um den Fortschritt im "spanischen Dorf" zu sehen.

Immerhin: Mit der Wiederholung des Spielfilms "White House Down" konnte Vox am späten Abend noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben und den Marktanteil auf 6,0 Prozent steigern. Besser als für Kabel Eins lief es aber allemal: Dort startete "Navy CIS" in der Zielgruppe mit katastrophalen 1,8 Prozent Marktanteil in den Abend und auch danach lief es bis 23:15 Uhr für die Serien-Wiederholungen kaum besser. Weil auch tagsüber kaum etwas zu holen war, lag Kabel Eins am Freitag mit einem desolaten Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit ProSieben Maxx - und sogar über einen halben Prozentpunkt hinter Nitro.

Zeitweise musste sich Kabel Eins sogar Sixx geschlagen geben, wo sich die Eigenproduktion "Cut It - Die VorHair NachHair Show" um 20:15 Uhr mit einem Bestwert verabschiedete. Erstmals verbuchte das Format einen sehr guten Marktanteil von 2,0 Prozent in der Zielgruppe und empfahl sich damit für mehr. Insgesamt schalteten 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Im weiteren Verlauf des Abends waren für die "Beauty Docs" schließlich sogar bis zu 2,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin.

Nichts zu holen gab es zum Start in den Abend dagegen für Tele 5, das mit der Dokusoap "Die Chaosküche" und der Eigenproduktion "Yummy! Die etwas andere Kochshow" bei Marktanteilen von 0,2 und 0,4 Prozent hängen blieb. Immerhin: Dank "SchleFaZ" steigerte sich der Sender am späten Abend noch auf gute 1,7 Prozent. Insgesamt wollten 180.000 Personen den Spielfilm "Der scharlachrote Henker" sehen. Zum Vergleich: "Yummy!" erreichte zuvor gerade mal 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV