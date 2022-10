Neu gestartet und direkt gepunktet. Das Zweite Deutsche Fernsehen darf sich am Sonntagmorgen über die Auftaktergebnisse des neuen Samstags-Krimis "Wendland" freuen. Zur besten Sendezeit kam der 90-Minüter am Samstag auf 6,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – und sicherte sich damit den Tagessieg. 22,7 Prozent aller Fernsehenden schauten im Schnitt zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete der Streifen bei 6,7 Prozent. Nachfolgend kam eine alte Folge von "Der Alte" noch auf rund 3,7 Millionen Zuschauende und knapp 15 Prozent.

Freude dürfte indes auch noch bei anderen Sendern herrschen – beim MDR etwa, wo zur besten Sendezeit ein Open-Air-Konzert von André Rieu auf 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Somit schaffte es die Produktion unter die 20 meistgesehenen Programme des Tages. Erzielt wurden im Gesamtmarkt wunderbare 6,1 Prozent Marktanteil. Auch beim Disney Channel dürfte gern auf die Vortagesquoten geblickt werden. Deutlich überdurchschnittlich schnitt die Primetime am Samstag ab. 3,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sicherte sich "Rapunzel – Neu verföhnt", 2,8 Prozent erreichte am späteren Abend "Der Teufel trägt Prada". Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf 0,53 und 0,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



Auf ähnlichem Level bewegten sich indes die Werte, die Super RTL am Samstagabend einfuhr. Dort gab es gleich zwei "Asterix"-Filme zu sehen. Während dessen Sieg über Cäsar 0,57 Millionen Leute interessierte, erreichte ab 21:50 Uhr "Asterix und die Wikinger" rund 0,47 Millionen Personen. In der Zielgruppe wurden 3,4 und 2,8 Prozent gemessen.

Sat.1 setzte um 20:15 Uhr auf "Der Marsianer" und sicherte sich damit ebenfalls ein recht gutes Ergebnis. Über drei Stunden hinweg lag die durchschnittliche Zielgruppen-Quote bei 7,9 Prozent. 0,86 Millionen Menschen schauten zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV