am 12.10.2022 - 09:31 Uhr

Ab der kommenden Woche dürfte die Welt für "Late Night Berlin" aus Quotensicht wohl erstmal wieder in Ordnung sein - dann läuft die Sendung nämlich nach "Joko & Klaas gegen ProSieben" und das dürfte für einen recht guten Audience Flow sorgen. Wie gut das funktionieren kann, zeigte sich auch zum Staffelauftakt, als "Late Night Berlin" im Schlepptau von "Wer stiehlt mir die Show?" sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil erzielte, die nachträglich durch zeitversetzte Nutzung sogar noch auf 15,7 Prozent anstiegen.

Ab Woche 2 musste "Late Night Berlin" dann allerdings in einem True-Crime-Umfeld ran - und das auch noch zu deutlich frührerer Uhrzeit zwischen 22:15 und 22:25 Uhr, wenn das Konkurrenzumfeld also zusätzlich stärker ist. Die Marktanteile pendelten in der Folge nur noch zwischen 4,9 und 6,9 Prozent (vorläufig gewichtet), auch die Gesamt-Reichweiten blieben mit um die 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einem sehr mäßigen Niveau.

An diesem Dienstag gab's nun immerhin einen Lichtblick: Die Reichweite fiel mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um rund 90.000 höher aus als eine Woche zuvor, auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte mit 7,1 Prozent zwar noch immer keine guten Quoten, aber immerhin den besten Wert dieser Staffel mit Ausnahme der erwähnten Auftaktfolge. Womöglich hat dabei auch geholfen, dass man diesmal auf Cross-Promo im erfolgreichen Podcast "Baywatch Berlin" gesetzt hat und dort den Besuch von Jakob Lundt bei dessen Pferd Fix, das ihm von Klaas Heufer-Umlauf geschenkt wurde, ankündigte.

Um 20:15 Uhr hatte ProSieben mit "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" einen Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt Damit platzierte sich ProSieben hinter "Bauer sucht Fraz" und den ARD-Serien, aber zumindest knapp vor Sat.1, wo "Navy CIS" diesmal nicht über 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, ehe "Navy CIS: L.A." 6,6 Prozent erzielten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV