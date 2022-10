Mit Blick auf die Quoten von US-Serien im deutschen Free-TV ist man ja ziemlich genügsam geworden - und so dürfte man bei Vox zumindest mal aufatmen, dass "And just like that" zwar bei Weitem kein Erfolg, aber immerhin auch kein Totalausfall war. Das Finale der ersten Staffel erzielte mit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun sogar den höchsten Marktanteil seit der ersten Woche. 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die erste Folge des Abends tat sich dabei wie auch in den vergangenen Wochen noch ein ganzes Stück schwerer und kam auf 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei einer Gesamt-Reichweite von im Schnitt 0,63 Millionen.

Der Blick auf die vergangenen Wochen zeigt, dass diese Werte durch zeitversetzte Nutzung im Nachhinein wohl noch leicht ansteigen dürften. Inklusive dieser Nachgewichtungen kam die Staffel im Schnitt auf knapp über 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Wie eingangs gesagt: Ein echter Erfolg ist das nicht, aber ein Niveau, mit dem man bei Vox wohl angesichts vieler Flops im Fiction-Bereich gut leben kann.

Bei der linearen Ausstrahlung überhaupt kein Erfolg war hingegen am Dienstag die neue ZDFneo-Zeitschleifen-Serie "Another Monday". 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge im Schnitt, die beiden weiteren Episoden kamen dann noch auf eine Gesamt-Reichweite von 0,23 und 0,26 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum pendelte zwischen 0,9 und 1,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent - allesamt Werte weit unter dem ZDFneo-Schnitt. Fürs ZDF dürfte es bei der Bewertung von Erfolg und Misserfolg aber maßgeblich vor allem auf die Performance in der ZDF-Mediathek ankommen, für die bislang keine öffentlichen Daten vorliegen.

Sehr zufrieden sein kann man mit dem Dienstagabend unterdessen bei Kabel Eins, wo der Film "Hangover" starke 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "Wild Wild West" auch noch auf 6,4 Prozent kam. Bei RTLzwei punktete ein Doppelschlag von "Hartz und herzlich" mit zunächst 6,3 und dann 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das tröstet vielleicht ein bisschen darüber hinweg, dass "Mieten Kaufen Live" am Nachmittag auch an Tag 2 gar nicht gut lief, auch wenn sich der Marktanteil in der Zielgruppe minimal auf 2,0 Prozent erhöhte und die Gesamt-Reichweite ganz leicht auf 0,12 Millionen anstieg. Noch schlechter als "Mieten Kaufen Live" lief danach übrigens "Köln 50667", das sogar nur 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV