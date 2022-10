Mehrfach-Senderchef Daniel Rosemann dürfte mit ziemlich gemischten Gefühlen auf die Quoten vom Donnerstagabend blicken. Zunächst mal die gute Nachricht: Nachdem die in diesem Jahr neu an den Start gebrachten Formate bislang überwiegend zur Enttäuschung wurden, gelingt "Doc Caro - Einsatz mit Herz" nun mal wieder ein Erfolg. Nachdem sich der Talk zum Auftakt Ende September noch schwer getan hatte, legte die Reihe in der Folge deutlich zu.

Im Vergleich zur Vorwoche kletterte der Marktanteil nun um einen weiteren Prozentpunkt auf 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für einen Sender, der in den letzten Monaten im Schnitt nicht mal 7 Prozent Marktanteil erreichen konnte, ist das ein voller Erfolg. Die Gesamt-Reichweite legte ebenfalls leicht auf nun im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Kleiner Wermutstropfen: "Akte" konnte die starke Vorlage im Anschluss nicht so recht nutzen und kam nicht über 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, die "Spiegel TV - Reportage" erreichte sogar nur 4,4 Prozent.

Das eigentliche Sorgenkind hieß am Donnerstag aber ProSieben. Die Datingshow "Love is King" verlor nach dem ohnehin schon sehr schwachen Einstand in der vergangenen Woche nun weiter an Boden und verlor nochmal etwa ein Drittel ihres Publikums. Übrig waren im Schnitt nun gerade mal noch 420.000 Zuschauerinnen und Zsuchauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,3 Prozent, beim Gesamtpublikum sogar nur bei 1,7 Prozent.

Das anschließende Magazin "red.", das stets stark vom Vorlauf abhängig ist, lief mit 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch schlechter. Doch es folgten im wetieren Verlauf noch weitere Tiefschlälge: "Big Stories" kam ab 23:23 Uhr sogar nur auf 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die nächtliche Wiederholung von "Love is King" brachte es aber fertig, das mit 0,4 Prozent Marktanteil noch zu unterbieten. Das spiegelt sich auch im Tagesmarktanteil wider: Mit 6,0 Prozent lag ProSieben bei den 14- bis 49-Jährigen noch hinterm ZDF auf Rang 6, Sat.1 kam auf 7,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV