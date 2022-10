6,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Donnerstagabend die neueste Folge des "Usedom-Krimis" an - das war weit mehr als doppelt so viel wie die zweitmeistgesehene Sendung um 20:15 Uhr erreichte. In der Geschichte der Reihe gab es auch nur eine Folge, die schon einmal geringfügig mehr Menschen erreichte. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf herausragende 26,4 Prozent - und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Usedom-Krimi" mit einem Marktanteil von 11,0 Prozent am Donnerstagabend Marktführer.

Im ZDF ging unterdessen die dritte Staffel von "Fritzie - Der Himmel muss warten" zu Ende, die aus Quotensicht nicht an die ersten beiden Runden ankünpfen konnte. Daran änderte sich auch nichts durch den kleinen Aufschwung zum Abschied: 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr zu, bei einer weiteren Folge ab 21 Uhr lag die durchschnittliche Reichweite bei 2,87 Millionen. Das entsprach beim Gesamtpublikum Marktanteilen von 11,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,0 bzw. 4,1 Prozent erzielt.

Im Schnitt kam die zweite Staffel von "Fritzie" im ZDF ohne Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung auf knapp 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - etwa 900.000 weniger als die zweite Staffel im Frühjahr vergangenen Jahres erzielte. Das liegt zum Teil allerdings auch daran, dass aktuell die gesamte TV-Nutzung deultich niedriger liegt, der Marktanteil sank nämlich nur vergleichsweise leicht von 11,6 auf 10,8 Prozent.

Deutlich mehr Menschen als mit "Fritzie" erreichte das ZDF im Anschluss mit dem "heute-journal", das 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Zu diesem Zeitpunkt zog das ZDF dann auch am Ersten vorbei, wo "Kontraste" 2,71 Millionen Menschen erreichte - was trotz des deutlichen Absturzes nach dem Krimi aber noch für ordentliche 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Die "Tagesthemen" sahen sich danach noch 1,98 Millionen Menschen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV