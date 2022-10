Am Freitag lief die letzte reguläre Folge des Ratespiels "Gefragt – gejagt" im Vorabendprogramm des Ersten. Die laufende Staffel wird ab Montag von einem fünfteiligen Special abgeschlossen. Diese Eventwoche mit dem Titel "Allein gegen alle" folgt dem britischen Original "Beat the Chasers". Nimmt man nun aber nur die Original-Folgen des 18-Uhr-Formats mit Moderator Alexander Bommes, so war die jüngste Staffel erfolgreicher als in den Jahren zuvor. Rund 15,8 Prozent Marktanteil sicherte sich die Produktion im Schnitt. Der Rekord sollte auch in einer Woche noch stehen, sofern die Eventwoche nicht allzu negativ überrascht. Am Freitag kam "Gefragt - gejagt" auf 15,1 Prozent insgesamt sowie 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt schalteten im Schnitt rund zweieinhalb Millionen Personen ein.

Auf 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam in Folge Esther Sedlaczeks "Quizduell", die Gesamtquote lag hier noch bei passablen 10,6 Prozent. An anderer Stelle hatte Das Erste derweil am Freitag ungewöhnliche Probleme. Das Vormittags-Magazin "Live nach Neun", das eigentlich sein festes Publikum gefunden hat, fiel bei den 14- bis 49-Jährigen auf den schlechtesten Wert seit Sendestart im Frühjahr 2018. Gerade einmal 0,6 Prozent Marktanteil wurden für die letzte Folge der Woche ausgewiesen. Rund 10.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren wollten die etwa 50 Minuten lange Ausgabe sehen.

In diesem Jahr liegt der "Live nach Neun"-Schnitt bei 5,9 Prozent – noch am Donnerstag war die Sendung auf rund sechseinhalb Prozent gekommen. Auch insgesamt war der Freitag für das Magazin der schwächste Tag der Woche, 0,36 Millionen Menschen schauten zu.

Abends setzte Das Erste indes auf den Film "Die Drei von der Müllabfuhr", mit dem 3,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer generiert wurden. So kam man auf gute 14,2 Prozent Marktanteil. Das nachfolgende "Lebenslänglich - 52 Jahre unschuldig im Knast?" sicherte sich ab 21:45 Uhr 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die dazugehörige Quote lag bei 8,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV