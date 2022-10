Mit 3:0 hat St. Pauli am Freitag das Derby gegen den Hamburger SV gewonnen, alle Tore fielen nach dem Seitenwechsel. Das Spiel lief, anders als viele andere Topspiele der zweiten Bundesliga, nicht am Samstagabend und somit auch im Free-TV, sondern exklusiv nur bei Sky – der Anstoß erfolgte um kurz nach 18:30 Uhr. Der Pay-TV-Sender profitierte von der Ansetzung, denn die Bundesliga-Übertragung (in die auch die Konferenz und ein weiteres Einzelspiel zwischen Greuther Fürth und Hansa Rostock fielen), sicherte sich im Schnitt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zum Vergleich: Kabel Eins kam im Zeitraum auf etwas mehr als 400.000 Zuschauende, "Galileo" holte bei ProSieben 0,8 Millionen, "Doppelt kocht besser" in Sat.1 etwa eine halbe Million. Sky Sport Bundesliga mischte also gut zwischen den privaten Vollprogrammen mit. Insgesamt sicherte sich die Übertragung der zweiten Bundesliga 2,8 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren waren es 6,9 Prozent.

Einbußen verzeichnete Sixx am Freitagabend. "Cut It" verbuchte zuletzt freitags um 20:15 Uhr rund eineinhalb und zwei Prozent Zielgruppen-Marktanteil, die neue Eigenproduktion "Finding Beauty" knüpfte an diese Werte nun nicht an. Sie generierte in dieser Woche bei der Premiere nur schwache 0,8 Prozent (14-49). 0,11 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein.

Immerhin nicht weiter Publikum verloren hat indes die Vox-Sendung "Das spanische Dorf", deren dritte Folge ab 20:15 Uhr zu sehen war. Insgesamt stiegen die Reichweiten ganz leicht auf diesmal 0,63 Millionen. In der klassischen Zielgruppe wurden vier Prozent gemessen. Das ist ein unterdurchschnittlicher Wert, immerhin aber gewann man gegenüber der Vorwoche leicht hinzu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV