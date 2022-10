Schon seit Monaten versucht Sat.1 sein Quotenproblem am Samstag mit immer wieder neuen Programmierungsideen in den Griff zu bekommen. Die jüngste: Gesendet wird nun eine Vielzahl an Scripted-Reality-Blaulicht-Formaten. Die gute Nachricht: Zumindest zeitweise ließen sich damit am Samstag passable Werte einfahren. So landete "Auf Streife" morgens und vormittags fast durchgehend bei zweistelligen Zielgruppen-Marktanteilen. Auch eine "Richter und Sindera"-Folge, die um 12:15 Uhr startete, lief mit etwas mehr als zehn Prozent bei den Jüngeren noch sehr achtbar.

Danach taten sich sieben weitere Ausgaben des Formats aber zunehmend schwerer. In der klassischen Zielgruppe fielen die Quoten auf zwischen 3,7 und 6,0 Prozent Marktanteil. Ein kleiner "K11 – Die neuen Fälle"-Marathon, der acht Ausgaben umfasste und um 16 Uhr loslegte, tat sich zeitweise mit weniger als vier Prozent ebenfalls schwer, sorgte gleichermaßen mitunter aber auch für Lichtblicke. Ab 17:30 Uhr kam die Sendung beispielsweise auf vergleichsweise schöne 7,6 Prozent.

Letztlich kam Sat.1 mit einem Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 6,3 Prozent ins Ziel – Platz vier in den Quotencharts. Das mag auch an den Primetime-Filmen "Exodus: Götter und Kriege" und "Kampf der Titanen" gelegen haben, die abends für jeweils 6,4 Prozent Marktanteil beim kommerziell wichtigen Publikum gesorgt haben. Größere Probleme hatte indes RTL tagsüber: "Der Blaulicht-Report" floppte ab 13:45 Uhr mit Werten zwischen 2,3 und 3,7 Prozent, die "Glööckler"-Doku richtete angesichts von 4,2 Prozent bei den Umworbenen reichlich wenig aus. Erst ab 16:45 Uhr und mit den Magazinen "Explosiv – Weekend" und "Gala" ging es nach oben; auf allerdings immer noch unterdurchschnittliche 6,9 und 7,8 Prozent.

Kabel Eins war zeitweise meilenweit von RTL entfernt. Überraschend gut präsentierte sich mittags etwa "Castle". Die einstige US-Serie erreichte etwa 9,0 und 9,6 Prozent mit ihren Folgen ab 12:35 und 13:35 Uhr. Nachmittags und am Vorabend holten Wiederholungen von "Hawaii Five-0" bis zu knapp sechseinhalb Prozent. Im Abendprogramm hatte es US-Ware dann schwerer. Mehr als 2,8 und 3,0 Prozent waren für "9-1-1: Lone Star" nicht drin. Deutlich gefragter war der deutsche Kriminalfilm "Stralsund" im Zweiten. Ab 20:15 Uhr sicherte sich dieser 6,07 Millionen Zuschauende und entsprechend 22,7 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 8,8 Prozent bei den Jüngeren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV