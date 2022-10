Mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 9,2 Prozent war Sat.1 am Sonntag klarer Marktführer in der Zielgruppe. Der Sender lag damit über einen Prozentpunkt vor RTL und auch deutlich vor ProSieben und dem Konkurrenten Vox, der sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gegen Sat.1 durchgesetzt hatte. Für die Spitzenposition reichten in erster Linie zwei Erfolge: So überzeugte "Das große Backen" im Vorabendprogramm mit starken 14,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe in der Primetime schließlich "Avengers: Endgame" für einen schönen Erfolg sorgte.

830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Sat.1-Marktanteil zur besten Sendezeit auf sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil, womit sich der Privatsender zum stärksten "Tatort"-Verfolger aufschwang. Insgesamt entschieden sich 1,88 Millionen Menschen für die Film-Wiederholung. Die Strategie von Senderchef Daniel Rosemann, Sat.1 zum Wochenausklang mit Blockbustern zu stärken, zahlt sich somit also für Sat.1 aus: In den vergangenen fünf Wochen erzielten die am Sonntagabend ausgestrahlten Spielfilme durchweg zweistellige Marktanteile.

Der Erfolg geht allerdings zulasten von ProSieben, wo - aus der Not geboren - inzwsichen die NFL-Spiele zu sehen sind. Doch zumindest zu Beginn des Abends ist ProSieben damit nur bedingt konkurrenzfähig: So lag der Marktanteil um 20:44 Uhr etwa bei nur 5,9 Prozent in der Zielgruppe, erst nach 21 Uhr sah es mit mehr als acht Prozent schon besser aus. Mit dem zweiten Spiel des Abends waren zu später Stunde dann aber doch noch richtig gute Quoten drin: 720.000 Personen waren ab 22:25 Uhr dabei und erzielten im ersten Quarter 11,1 Prozent Marktanteil, danach ging es auf bis zu 16,6 Prozent nach oben.

Zwischen ProSieben und Sat.1 sortierte sich RTL ein, wo nach dem Flop der "Dirty Dancing"-Show zumindest der Film-Klassiker mit ordentlichen 10,6 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt waren ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,92 Millionen Menschen dabei. Für "Stern TV am Sonntag" reichte es anschließend aber nur noch für 8,6 Prozent Marktanteil, nachdem am späten Nachmittag schon "Die Versicherungsdetektive" einstellig geblieben waren. Doch auch für den Tagesmarktführer Sat.1 lief nicht alles nach Plan: So geriet das "Frühstücksfernsehen" ab 9 Uhr mit nur 4,8 Prozent Marktanteil unter die Räder, für das "Buchstaben Battle" und "The Voice" waren später sogar nur Werte von 3,1 und 4,1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV