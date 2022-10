am 17.10.2022 - 09:06 Uhr

Der Frankfurter "Tatort" hat dem Ersten am Sonntagabend zwar die gewohnte Marktführerschaft eingebracht, war allerdings der bislang quotenschwächste der noch recht jungen TV-Saison. Schalteten in der Vorwoche noch 8,7 Millionen Menschen ein, um den neuen Einsatz von Maria Furtwängler zu sehen, so zählte der Sender diesmal über zwei Millionen weniger. Konkret waren im Schnitt 6,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, um die Folge "Leben Tod Ekstase" zu sehen. Der Marktanteil lag freilich bei dennoch starken 21,8 Prozent.

Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi um 20:15 Uhr die Nummer eins: Dort sorgten 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Die meistgesehene Sendung des Tages war allerdings in beiden Altersgruppen die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 6,67 Millionen Menschen gesehen wurde. Die Marktanteile beliefen sich auf 23,0 beziehungsweise 22,9 Prozent. Auf weitere 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte es der "Tatort" später am Abend übrigens noch beim Spartensender One, wo um 20:15 Uhr bereits die Komödie "Leberkäsjunkie" mit 680.000 Personen sowie 2,3 Prozent Marktanteil überzeugte.

Das ZDF war derweil zur besten Sendezeit beim Gesamtpublikum der stärkste Krimi-Verfolger und erreichte mit dem ersten Teil des Spielfilms "Süßer Rausch" im Schnitt 4,11 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 14,0 Prozent. Jüngere fühlten sich allerdings kaum angesprochen: Mit nur 2,8 Prozent Marktanteil fiel der Auftakt des Zweiteilers bei den 14- bis 49-Jährigen durch. Später am Abend enttäuschte hier auch die neue Krimiserie "The Chelsea Detective" mit nur 3,3 Prozent, wenngleich es insgesamt mit 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,3 Prozent Marktanteil gut aussah.

Und während das "heute-journal" im ZDF noch fast alle Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt, ließ das Interesse des Publikums im Ersten nach dem "Tatort" spürbar nach. Nur noch 2,82 Millionen Menschen entschieden sich im Schnitt für "Anne Will", sodass der Marktanteil auf 12,2 Prozent fiel. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 6,2 Prozent nach unten - einen schwächeren Wert erzielte der Polittalk in dieser Altersgruppe zuletzt Ende Januar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV