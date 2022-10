Bevor sich in der kommenden Woche Kai Pflaume mit "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm zurückmelde wird, versucht sich Das Erste an fünf Abenden an einem Ableger von "Gefragt - gejagt". Zum Auftakt war das Interesse des Publikums an "Allein gegen alle" groß - allen voran beim jungen Publikum, wo die Show mit Alexander Bommes um 18:00 Uhr sogar einen neuen Allzeit-Rekord aufstellte.

Durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil von "Allein gegen alle" auf starke 14,7 Prozent und machten den Sender somit in dieser Altersgruppe zum Marktführer. Und auch beim Gesamtpublikum präsentierte sich "Gefragt - gejagt" in Top-Form: Dort sorgten 2,86 Millionen Personen sogar für einen Marktanteil von 17,5 Prozent. Stärker war zu diesem Zeitpunkt nur das ZDF, wo die "SOKO Potsdam" mit 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 19,2 Prozent kam.

Doch nicht nur das Quiz war zum Start in die neue Woche im Ersten erfolgreich - auch die um 20:15 Uhr ausgestrahlte Reportage "Hirschhausen und Long-Covid" sorgte für klar zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum. 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten sehr gute 11,8 Prozent - damit lief es hier sogar besser als beim Gesamtpublikum, wo 2,86 Millionen Menschen für 10,3 Prozent Marktanteil sorgten. "Hart aber fair" wollten danach noch 2,57 Millionen Personen sehen.

Während der Talk mit Frank Plasberg beim jungen Publikum auf 7,2 Prozent Marktanteil zurückfiel, steigerten sich die "Tagesthemen" im Anschluss noch einmal auf 10,3 Prozent. Insgesamt entsprachen 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls überzeugenden 13,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV