Zwischen knapp 15 und teils über 19 Prozent Marktanteil holte die Frühjahrsstaffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" bei den Umworbenen, zumindest wenn man die damals vorläufigen Werte zum Vergleich heranzieht. An diese Werte knüpfte nun am Dienstag die erste Ausgabe der Herbststaffel nicht an, sie musste sich allerdings auch gegen Live-Fußball und "Bauer sucht Frau" zur Wehr setzen. Als Erfolg für ProSieben darf gewertet werden, dass es dennoch gelang, die Zielgruppen-Marktführung zu erreichen.

Die primetimefüllende Unterhaltungsshow gelangte im Schnitt auf 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Sie lag somit vor einer weiteren "Bauer sucht Frau"-Ausgabe, die RTL zwischen 20:15 und 22:15 Uhr im Programm hatte. Die von Inka Bause moderierte Sendung lieferte angesichts von 13,5 Prozent ein starkes Ergebnis. Insgesamt lagen die beiden Formate übrigens um Welten auseinander: Die RTL-"Bauern" kamen auf 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Joko und Klaas nicht nur wegen der deutlich längeren Sendezeit auf 1,24 Millionen.



Live-Fußball um den Sieg im DFB-Pokal sendete Das Erste am Dienstagabend. Ab 20:45 Uhr rollte der Ball in Darmstadt, wo Mönchengladbach zu Gast war. 3,84 Millionen Menschen und somit nur ein paar mehr als bei "Bauer sucht Frau" am Start waren, schauten zu und bescherten dem Ersten insgesamt 15 Prozent Marktanteil sowie 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



Weniger erfolgreich war RTL übrigens am späteren Abend. "Bauer sucht Frau – Stallgeflüster" etwa erreichte ab 22:35 Uhr nicht mehr als magere 6,9 Prozent bei den klassisch Umworbenen, danach folgte ein noch schwächeres "Ralf, der Bauernreporter" mit nur noch 5,2 Prozent. Am Vorabend punktete RTL unter anderem mit der Daily "GZSZ", die am Dienstag auf gute 14,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam.

ProSieben setzte ab kurz nach 19 Uhr auf die wohl letzte ganz gewöhnliche "Galileo"-Folge in dieser Woche. Sie generierte im Schnitt genau neun Prozent in der Zielgruppe. Zwischen Mittwoch und Freitag bekommt das Vorabend-Magazin neue Moderatoren. Weil Joko und Klaas ihre Show am Dienstag gegen ProSieben verloren, werden sie nun drei Tage in Folge durch das Format führen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV