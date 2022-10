am 20.10.2022 - 09:17 Uhr

Auch wenn die Sensation zuletzt ausblieb: Dass der FC Bayern es mit einem zunächst frühen Rückstand und einem Unentschieden bis nach der Halbzeitpause etwas spannender als erwartet machte, dürfte dem Interesse an der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern durchaus zuträglich gewesen sein. Im Schnitt sahen sich letztlich 5,83 Millionen Menschen die Übertragung des Spiels im ZDF an - rund zwei Millionen mehr als am Tag zuvor im Ersten das Spiel zwischen Darmstadt und Borussia Mönchengladbach verfolgt hatten.

Dem ZDF bescherte der DFB-Pokal damit die Marktführung bei Jung und Alt gleichermaßen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 23,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22,6 Prozent erzielt. Und auch nach dem Schlusspfiff blieben die Marktanteile bei den Zusammenfassungen der übrigen Partien des gestrigen Tages hoch. Zwar sank die Reichweite sukzessive ab - die Zusammenfassung des Spiels zwischen Dortmund und Hannover sahen ab 22:49 Uhr noch 4,16 Millionen Menschen, wie das Spiel zwischen Union Berlin und Heidenheim ausging, interessierte rund 50 Minuten später nur noch 2,43 Millionen.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum hielt sich aber bis zuletzt über der 20-Prozent-Marke, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's von anfänglich 24,1 Prozent etwas stärker auf zuletzt 15,0 Prozent hinab - was aber trotzdem noch für die klare Marktführung reichte. Im Fußball-Schlepptau schlug sich dann auch "Markus Lanz" sehr gut. 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die gestrige Folge an, die Marktanteile beliefen sich auf 17,8 Prozent bei allen, 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Neben dem ZDF übertrug am Mittwochabend auch Sky die DFB-Pokal-Partien. Die Vorabendspiele verfolgten dort im Schnitt knapp 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Primetime-Spiele knapp 400.000. Am Vorabend wurden 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, am Abend lagen diese Werte bei 1,6 und 3,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV