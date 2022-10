am 21.10.2022 - 09:19 Uhr

Ratgeber-Sendungen angesichts der steigenden Preise hat es in den vergangenen Wochen schon einige gegeben - doch angesichts der sinkenden Temperaturen rückt die Frage, wie viel Heizen man sich leisten kann und sollte nun offenbar noch verstärkt ins Bewusstsein der Deutschen. Das etwas großspurige Versprechen "Warme Wohnung, volles Konto", das RTL seinem "Extra Spezial" am Donnerstagabend als Titel gegeben hatte, kam da offenbar gerade recht und machte die Kölner bei den 14- bis 49-Jährigen zum Marktführer am Donnerstagabend.

So reichte es in der klassischen Zielgruppe für einen starken Marktanteil von 13,0 Prozent, womit sich RTL vor den "Usedom-Krimi" im Ersten an die Spitze setzte. Da dürfte es die Verantwortlichen weniger stören, dass die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 6,7 Prozent trotzdem überschaubar blieb.

Nachdem "RTL direkt" im Anschluss noch 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, kam "Dickie, du fehlst! Warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen" später am Abend nicht über 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich di eSendung ab 22:34 Uhr insgesamt im Schnitt an.

Rundum gelungen war der Donnerstagabend unterdessen für Vox: Um 20:15 Uhr erreichte der Film "The Expendables 3" bereits starke 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,54 Millionen Personen sahen insgesamt zu. Danach ließ "96 Hours" den Marktanteil ab 22:35 Uhr noch auf 11,2 Prozent steigen. Auch tagsüber lief es für Vox schon gut, "Zwischen Tüll und Tränen" holte am Nachmittag sogar einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch das trug seinen Teil dazu bei, dass Vox mit einem Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent den zweiten Platz hinter RTL belegte, das 10,2 Prozent einfuhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV