Für Doppel-Senderchef Daniel Rosemann ist der Blick auf die Quoten vom Donnerstag mal wieder kein Vergnügen. Konnte in der vergangenen Woche zumindest Sat.1 noch mit "Doc Caro" überzeugen, so sackte der Marktanteil der Reportage-Reihe in dieser Woche überraschend deutlich um fast drei Prozentpunkte auf nur noch 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Insgesamt sahen im Schnitt nur noch eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu. RTLzwei schlug mit "Mensch Retter" zwar in eine ähnliche Kerbe, war mit nur 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber selbst kein Erfolg.

Das war natürlich auch für den weiteren Verlauf des Sat.1-Abends nicht hilfreich: Die "akte" kam danach nicht über 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ehe die "Spiegel TV-Reportage" noch auf 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe abfiel, was von der Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" nach Mitternacht noch unterboten wurde.

All das konnte ProSieben aber locker unterbieten. "Love is King" verlor auf dem ohnehin schon sehr niedrigen Niveau noch weiter an Boden und kam in dieser Woche noch auf 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zur Vorwoche kam nochmal fast jeder fünfte Zuschauer bzw. Zuschauerin abhanden, sodass im Schnitt nur noch 340.000 übrig waren. Danach erreichte "red." 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Big Stories" 2,8 Prozent und die Wiederholung von "Love is King" nach Mitternacht sogar nur 1,0 Prozent.

Dass Joko und Klaas mit "Galileo" am Vorabend erneut bei guten 10,3 Prozent Marktanteil standen, konnte den Tag für ProSieben angesichts dessen nicht retten: Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 5,9 Prozent, beim Gesamtpublikum lag ProSieben mit 2,1 Prozent noch hinter Sendern wie RTLup, dem BR Fernsehen und dem NDR Fernsehen.

Aufbauend ist für die Verantwortlichen bei Seven.One Entertainment immerhin, dass Kabel Eins einen guten Donnerstag erwischte. Abends überzeugte "Rosins Restaurants" mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das "K1 Magazin" kam danach noch auf 5,4 Prozent. Und diesmal sah es auch am Vorabend gut aus: "Achtung Kontrolle" erreichte mit 6,3 Prozent Marktanteil den besten Wert seit Monaten, zuvor überzeugte auch "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

