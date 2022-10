19,2, 21,2, 21,0 und 20,7 Prozent Marktanteil hatten die vorabendlichen "SOKO"-Serien des ZDF in dieser Woche bereits geholt, als in Potsdam, Köln, Wismar und Stuttgart ermittelt wurde. Entsprechend also ist es keine große Überraschung, dass auch der Serienstart der frischen "SOKO Linz" in Deutschland gut gelang. Gezeigt nach 18 Uhr, holte der Auftakt im Zweiten im Schnitt 20 Prozent Marktanteil. 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der erzielte Marktanteil bei guten 6,6 Prozent.

Die Ermittler aus Linz waren nicht die einzigen, die dem ZDF an diesem Tag hohe Werte bescherten. Nach 20:15 Uhr erreichte "Jenseits der Spree" 5,49 Millionen Personen, eine Stunde später kam die "SOKO Leipzig" auf 4,83 Millionen. Beide Primetime-Krimis sicherten sich somit die stärksten Reichweiten des Tages. Gemessen wurden 20,5 und 18,9 Prozent Marktanteil. Somit kam das ZDF nach 20:15 Uhr auch vor dem ebenfalls starken ARD-Film "(K)eine saubere Sache" aus der Reihe "Die drei von der Müllabfuhr" ins Ziel. Dieser erreichte im Schnitt 4,22 Millionen Menschen (15,9%).

Im Ersten verabschiedete sich indes "Gefragt – gejagt" mit starken Quoten, ab Montag übernimmt ja wieder "Wer weiß denn sowas?". Das von Alexander Bommes präsentierte Ratespiel sahen 2,77 Millionen Menschen in der 18-Uhr-Stunde, die ermittelte Quote lag bei 16,3 Prozent. Zurück aber zum ZDF, wo am späteren Abend einmal mehr die "heute-show" überzeugte. 4,11 Millionen Zuschauende bescherten dem Sender vom Lerchenberg 20,1 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren lag die Quote bei starken 6,0 Prozent.

Mit 15,7 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum am drei sicherte sich das ZDF am Freitag die Pole Position vor dem Ersten, das im Schnitt auf 10,7 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen grüßte RTL von ganz oben. Die Kölner sicherten sich 11,1 Prozent, das ZDF wurde mit 7,8 Prozent Zweiter.

