Die Öffentlich-Rechtlichen haben am Samstagabend beim Gesamtpublikum dominiert - allen voran das ZDF, wo ein neuer "Friesland"-Krimi mit 6,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich an der Spitze lag. Der Marktanteil lag bei 25,2 Prozent, sodass sich also jeder Vierte um 20:15 Uhr für den Spielfilm begeistern konnte. Auch "Der Alte" war im weiteren Verlauf des Abends noch gefragt und bescherte dem ZDF durchschnittlich 4,20 Millionen Krimi-Fans, die den Marktanteil bei 17,4 Prozent hielten.

Allerdings übernahm mit fortschreitender Zeit Florian Silbereisen das Quoten-Zepter: "Das große Schlagerjubiläum" erwies sich mit durchschnittlich 4,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten als voller Erfolg und erzielte starke 19,5 Prozent Marktanteil. Doch Silbereisen erreichte keineswegs nur die Älteren: Mit 560.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete das "Schlagerjubiläum" in dieser Altersgruppe ebenfalls überzeugende 9,9 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es aber auch hier für "Friesland", das im ZDF sogar einen Marktanteil von 10,8 Prozent erzielte und damit größter Verfolger der Shows bei RTL und ProSieben war.

Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum war dem ZDF am Samstag letztlich nicht zu nehmen, weil auch tagsüber vieles gut ankam, wenn auch vorwiegend bei den Älteren. So erreichte "Rosamunde Pilcher" bereits am frühen Nachmittag im Schnitt 1,41 Millionen Menschen und 14,9 Prozent Marktanteil, ehe sich "Bares für Rares" auf 1,73 Millionen steigerte. "Die Rosenheim-Cops" punkteten schließlich sogar mit 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 21,0 Prozent Marktanteil. Aber auch danach lief es bis zum Beginn der Primetime gut.

Und sonst? Sat.1 konnte am Samstag nicht viel reißen, wie der Tagesmarktanteil von nur 5,3 Prozent in der Zielgruppe zeigt. Um 20:15 Uhr kam der Spielfilm "Der Anschlag" etwa auf nur 1,16 Millionen Zuschauende und 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox erwischte es mit "I, Robot" noch schlimmer und kam nicht über 4,6 Prozent hinaus. Knapp dahinter sortierte sich RTLzwei ein, das mit "The Boy" auf 4,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Schlusslicht unter den Vollprogrammen war jedoch Kabel Eins: Dort startete "9-1-1: Lone Star" mit nur 1,4 Prozent Marktanteil in den Abend und lag damit deutlich hinter DMAX, Super RTL, dem Disney Channel und Sat.1 Gold.

