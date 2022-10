Das sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund am Samstag um 15:30 Uhr spielen, hat inzwischen eher Seltenheitswert. Umso größer war jedoch der Erfolg, den Sky an diesem Samstag mit seinen Einzelspielen und der Konferenz erzielte: Die Live-Übertragung der Bundesliga brachte es dort im Schnitt auf 510.000 Fans zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil auf starke 21,6 Prozent nach oben schnellte. Für den Bezahlsender bedeutete das der beste Wert seit sechs Wochen - und im Vergleich zur Vorwoche zog der Marktanteil mal eben um fast sechs Prozentpunkte an.

Ebenfalls bemerkenswert: Die "Sportschau" brachte es drei Stunden später im Ersten auf gerade mal 50.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als die Sky-Übertragung. Allerdings profitierte auch der TV-Klassiker vom Doppelpack mit BVB und den Bayern: Der Marktanteil fiel beim jungen Publikum mit 15,8 Prozent so hoch aus wie seit über einem Monat nicht mehr und auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern höher aus als zuletzt. Hier lag der Marktanteil bei sehr guten 19,5 Prozent.

Mit solchen Werten konnte Sky freilich nicht mithalten: Dort brachte es die Bundesliga am Nachmittag aber immerhin auf 1,28 Millionen Fans und einen Marktanteil von 11,0 Prozent. Das spätere Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt kam dann noch auf 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Als sich später Arminia Bielefeld und St. Pauli in der 2. Liga duellierten, interessierte das im Schnitt jedoch nur noch 150.000 Fans. Doppelt so viele waren übrigens parallel dazu bei Sport1 dabei. In der Zielgruppe kamen beide Sender mit dem Abendspiel auf jeweils 0,9 Prozent Marktanteil.

Letztlich war es also vor allem der starke Nachmittag, der Sky am Samstag beflügelte - und dafür sorgte, dass es Sky Sport Bundesliga auf einen tollen Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe brachte und damit auf Augenhöhe mit RTLzwei lag. Kabel Eins sortierte sich mit 3,2 Prozent sogar hinter dem Pay-TV-Kanal ein. Das abendliche Interesse an "Babylon Berlin" hielt sich indes bei Sky One in argen Grenzen: Nur 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die Serie um 20:15 Uhr, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nicht messbaren 0,0 Prozent. Danach waren dann immerhin noch 0,1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV