am 24.10.2022 - 08:49 Uhr

Auch die "100.000 Mark Show" blieb nicht von dem Problem verschont, das bei vielen Retro-Neuauflagen zu beobachten ist: Wenn der Nostalgie-Faktor nach der ersten Ausgabe nachlässt, dann tun sich die Sendungen aus Quotensicht deutlich schwerer. Nachdem die erste Ausgabe Anfang September noch gute 12,0 Prozent Marktanteil erzielen konnte, reichte es an diesem Sonntagabend nur noch für magere 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite ging um rund 350.000 auf im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Zum stärksten "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum schwang sich stattdessen Sat.1 auf, das weiterhin davon profitiert, dass ProSieben seinen traditionellen Blockbuster-Platz am Sonntagabend geräumt hat. "Independence Day" blieb zwar trotzdem bei einstelligen Werten hängen, lag mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber gleichwohl weit über dem Sat.1-Schnitt. Insgesamt hatten im Schnitt 1,66 Millionen Personen den Film verfolgt.

ProSieben zeigte stattdessen wieder großflächig Football, was am späteren Abend sehr gut funktionierte. Das zweite Spiel des Abends Kansas City Chiefs at San Franciso 49ers erreichte ab 22:30 Uhr mit dem ersten Quarter bereits 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Verlauf des Spiels ging's noch bis auf 16,0 Prozent nach oben. Davor tat sich ProSieben hingegen schwer. Beim ersten Spiel zwischen 19 und 21:45 Uhr schwankten die Marktanteile nur zwischen 7,0 und 5,8 Prozent.

Damit lag ProSieben ab 20:15 Uhr nicht nur hinter Vox, wo "Grill den Henssler" 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, sondern auch hinter Kabel Eins, wo "Willkommen bei den Reimanns" erneut mit 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe überzeugen konnte. Und während die "Reimanns" bei Kabel Eins im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten und "Grill den Henssler" 1,27 Millionen Personen erreicht, war für ProSieben beim besten Quarter schon bei 780.000 Schluss. Immerhin RTLzwei konnte ProSieben aber hinter sich halten, dort kam der Film "Brahms - The Boy 2" nicht über im Schnitt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 3,6 Prozent hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV