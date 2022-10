Am Sonntagvorabend startete Vox gleich zwei neue Formate - und erlebte aus Quotensicht gleich zwei Enttäuschungen. Um kurz nach 18 Uhr kam "Eingecheckt und ausgeheckt - Wo schläft es sich am Besten?" nicht über 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt hatten im Schnitt 0,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 3,2 Prozent Marktanteil entsprach. Im Anschluss sah es für "Stadt, Land, Flucht - Wir ziehen raus" mit einem Marktanteil von 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe nur wenig besser aus, hier betrug die Gesamt-Reichweite 0,84 Millionen, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent.

Marktführer am Sonntagvorabend war stattdessen auch in dieser Woche wieder "Das große Backen", das zum Staffelfinale allerdings auf hohem Niveau leicht Federn lassen musste. Mit 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man in Unterföhring trotzdem höchstzufrieden sein, auch wenn zwei Wochen zuvor sogar noch 15,5 Prozent gemessen wurden. 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8,0 Prozent entsprach.

Marktanteils-Trend: Das große Backen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL punktete am Vorabend zwar wieder mit "RTL aktuell", das gute 15,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, konnte mit den "Versicherungsdetektiven" (10,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe) davor und "Exclusiv - Weekend" (9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen) danach aber nicht mit Sat.1 mithalten. Zufrieden sein dürfte man bei RTLzwei, wo "Grip - Das Motormagazin" ordentliche 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren konnte. Kabel Eins hingegen konnte mit der Wiederholung des Samstagabendformats "Die geheime Welt..." nicht überzeugen und kam am Vorabend nicht über 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV