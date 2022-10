Weil Sat.1 seit vielen Monaten massive Probleme mit seiner Access Prime, also dem Vorabendprogramm hat, erfolgte zum Montag der erste Schritt eines größeren Programmumbaus. Anfang 2023 zieht dann die Drei-Stunden-Liveshow "Volles Haus" noch nach. Von Erfolg gekrönt war die erste Stufe der neuen Daytime aber noch nicht. Am besten sahen da schon die Quoten des zurückgekehrten Daily-Talks von Britt Hagedorn aus, der nun nicht mehr wie früher um eins, sondern nach 16 Uhr im Programm zu finden ist. Die erste Episode des Formats erreichte sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, genau eine halbe Million Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Gegenüber dem Lead-In, der "Klinik am Südring", verlor der Talk Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Scripted-Reality kam in der 15-Uhr-Stunde auf rund 680.000 Zuschauende, in der Zielgruppe wurden 6,8 Prozent gemessen. Ganz übel fielen die Quoten schließlich nach 17 Uhr aus. Ein "Lenßen übernimmt"-Doppelpack landete bei 2,9 und 3,8 Prozent, das nun um 18 Uhr laufende "Doppelt kocht besser" zeigte keinerlei Lebenszeichen und lief vor 0,35 Millionen Gesamt-Zuschauenden, die Zielgruppen-Quote lag bei miesen 3,0 Prozent. Noch etwas schlechter performte der Auftakt der täglichen "Mein Mann kann"-Folgen ab kurz vor 19 Uhr.



Die Spielshow floppte mit gar nur 2,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Rund 360.000 Personen ab drei Jahren schauten zu. Dass Sat.1 am Ende auf einen Tagesmarktanteil von 7,2 Prozent kam, war in erster Linie der starken Primetime zu verdanken. Auf "Hochzeit auf den ersten Blick" war nämlich Verlass, starke 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr das Format ein. Mit 21,4 Prozent Marktanteil war auch das "Frühstücksfernsehen" zwischen 5:30 und zehn Uhr ein absoluter Erfolg.



Nicht wie geplant lief zudem der RTLzwei-Start der "Südklinik am Ring", einer Scripted-Reality, die Parallelen zur "Klinik am Südring" hat und auch deren Sendeplatz übernahm. Ab 16:05 Uhr kam RTLzwei damit nur auf 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, etwas mehr als 200.000 Personen schauten zu. Bitter fielen die Quoten auch für weitere, im Anschluss gezeigte Filmpool-Formate aus: "SOS – Retter im Einsatz" braucht angesichts von 1,4 Prozent ebenso Hilfe wie die Soap "Köln 50667" mit nur noch 2,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. "BTN" steigerte sich nach 19 Uhr dann auf halbwegs passable vier Prozent.

In der Primetime sprangen "Die Geissens" für das desaströs gelaufene "Skate Fever" ein, landeten aber trotz Steigerung unter dem Senderschnitt. Zwei Folgen erreichten im Schnitt 3,8 sowie 3,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Auf dreieinhalb Prozent kam nach 22:15 Uhr die UK-Version von "Naked Attraction". RTLzwei erzielte am Montag einen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV