am 26.10.2022 - 09:10 Uhr

Sowohl ProSieben als auch RTL können mit ihrer Dienstags-Primetime mehr als zufrieden sein. Mit Blick auf die Zielgruppen-Reichweiten lagen die Propgramme "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Bauer sucht Frau" denkbar eng beinander. RTL erreichte mit der von Inka Bause präsentierten Kuppelshow 0,99 Millionen Umworbene, ProSieben kam mit seiner Unterhaltungsshow auf genau eine Million. Auch wegen der längeren Sendezeit sicherte sich ProSieben 17,2 Prozent Marktanteil, während "Bauer sucht Frau" auf gute 15,2 Prozent kam. Insgesamt wurden bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen, während RTL nach 20:15 Uhr auf starke 3,85 Millionen kam.

Gut lief danach auch eine weitere "RTL Direkt"-Folge mit Jan Hofer: Gemessen wurden im Schnitt noch 10,9 Prozent in der Zielgruppe, die Gesamtreichweite lag bei 2,24 Millionen. Zufrieden sein kann auch Vox – dort liefen den ganzen Abend über zwei Ausgaben von "Hot oder Schrott", zunächst mit sieben Prozent bei den Umworbenen, später dann sogar mit etwas mehr als achteinhalb Prozent.

Nitro, das den Tag mit durchschnittlich 2,8 Prozent Marktanteil (14-49) abschloss, punktete mit alten Sitcoms: Rund viereinhalb Prozent Marktanteil brachten alte "King of Queens"-Folgen ab 16:45 Uhr ein, 4,6 und 4,0 Prozent vor der Primetime gesendete Ausgaben von "Hör' mal, wer da hämmert!". "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" holte zur besten Sendezeit dann 2,6 Prozent bei den Werberelevanten, die Gesamtreichweite belief sich auf rund 360.000.

Stärker waren die zeitgleich gestarteten "Steel Buddies" bei DMAX, die im Schnitt auf 540.000 Zuschauende kamen. Die einstündige Folge punktete mit drei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Ebenfalls drei Prozent geholten hatten im Nachmittagsprogramm ab kurz vor 17 Uhr bereits die spanischen Grenzschützer in "Border Control". DMAX schloss den Dienstag mit 2,0 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ab.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV