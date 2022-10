Das Interesse an den 15 von Joko und Klaas gewonnenen Sendeminuten war einmal mehr groß. Durchschnittlich 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr, wie die beiden Entertainer ihre Primetime-Bühne dem Aufstand im Iran widmeten, darunter 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei starken 16,8 Prozent, sodass "Joko & Klaas Live" letztlich noch vor dem "Brennpunkt" landeten, der sich im Ersten ebenfalls mit dem Iran befasste. Dort schalteten insgesamt allerdings sogar 4,57 Millionen Menschen ein.

Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Quoten von ProSieben zwar zurück, doch "TV total" gelang - wohl auch wegen des starken Vorlaufs - mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent der beste Wert seit mehr als drei Monaten. Insgesamt zählte die Comedyshow im Schnitt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Zervakis & Opdenhövel. Live" die Reichweite halbierten. Immerhin verzeichnete das inzwischen deutlich verkürzte Magazin ab 21:45 Uhr jedoch noch einen Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe und damit so viel wie seit Ende April nicht mehr.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe musste ProSieben trotzdem RTL überlassen, was einerseits an einem erfolgreichen Vorabend lag, andererseits aber auch an einer durchweg gefragten Primetime. So performte "Mario Barth deckt auf!" mit 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,1 Prozent Marktanteil deutlich besser als noch in den vergangenen beiden Wochen. Später überzeugten auch "RTL Direkt", "Stern TV" und das "Nachtjournal" noch mit Marktanteilen zwischen 12,3 und 14,1 Prozent beim jungen Publikum.

In Sat.1 sorgte unterdessen "The Taste" wieder für stabile Quoten: Mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für die Kochshow einmal mehr gut - auch wenn das anschließende Best Of mit 4,8 Prozent enttäuschte. Schlechte Nachrichten kommen zudem weiter vom Vorabend, wo "Doppelt kocht besser" auf dem neuen 18-Uhr-Sendeplatz mit nur 1,8 Prozent Marktanteil kläglich scheiterte. Auch "Britt - Der Talk" tat sich zwei Stunden zuvor mit 350.000 Personen und einem Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erneut schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV