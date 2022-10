Auch wenn die Tagesmarktführung beim Gesamtpublikum einmal mehr an das ZDF ging - zur besten Sendezeit lag Das Erste am Mittwoch in der Gunst der TV-Zuschauer vorn. Für Rückenwind sorgten dabei zunächst zwei Informationsprogramme: So ging die "Tagesschau" mit 4,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als meistgesehene Sendung des Tages hervor, ehe der "Brennpunkt" zum Aufstand im Iran mit 4,57 Millionen Personen noch auf 17,5 Prozent Marktanteil kam.

Ganz so groß war das Interesse am ab 20:30 Uhr gezeigten Spielfilm "Ramstein - Das durchstoßene Herz" im weiteren Verlauf des Abends zwar nicht, doch mit 3,47 Millionen Personen erzielte die Erstausstrahlung einen guten Marktanteil von 13,5 Prozent. Die anschließende Doku zum Film erreichte schließlich noch 3,09 Millionen Menschen, die 14,0 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für Film und Dokumentation unterdessen jeweils 7,4 Prozent drin.

"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner sortierte sich im ZDF hinter dem Ersten ein, kam letztlich auf 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ab 21:45 Uhr übernahm zeitweise jedoch das "heute-journal" die Marktführerschaft, indem sich das Nachrichtenmagazin auf 3,53 Millionen Menschen vor dem Fernseher steigerte. Der anschließend gezeigte Deutsche Zukunftspreis tat sich mit 1,28 Millionen Zuschauenden und 6,7 Prozent Marktanteil hingegen schwer.

Umso bemerkenswerter, dass das Champions-League-"Sportstudio" die Reichweite gegen 23 Uhr noch einmal auf 2,07 Millionen Personen trieb, sodass das ZDF zu diesem Zeitpunkt mit starken 16,1 Prozent Marktanteil überzeugte. Dabei half wohl auch, dass Sandra Maischberger nicht talkte und im Ersten stattdessen die Doku "Luna und die Gerechtigkeit" kaum mehr als 600.000 Menschen vor dem Fernseher hielt. Übrigens: Seine höchste Reichweite fuhr das ZDF am Mittwoch schon um kurz nach 18 Uhr ein - zu diesem Zeitpunkt brachte es die "SOKO Wismar" nämlich auf 3,77 Millionen Krimi-Fans sowie 22,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV