Mit gleich zwei neuen Formaten rund ums Aufräumen und Einrichten hat RTLzwei am Mittwochabend nur mäßige Quoten erzielen können. So verzeichnete "Wir räumen auf - Wie viele Dinge hast Du?" ab 20:15 Uhr im Schnitt nur 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Changing Rooms" eine Stunde später von 470.000 Menschen gesehen wurden. In beiden Fällen lag der Gesamt-Marktanteil bei überschaubaren 1,9 Prozent. Besser, aber keineswegs berauschend sah es in der Zielgruppe aus, wo für die Neustarts jeweils 3,8 Prozent drin waren.

Immerhin: Das Zusammenspiel zwischen den beiden Formaten klappte gut - nur eben auf ausbaufähigem Quoten-Niveau. Mäßig ging es für RTLzwei dann auch danach weiter: So verbuchte "Clever wohnen" ab 22:20 Uhr im Schnitt 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Dein Krempel oder ich!" kam später noch auf 3,6 Prozent. Wenig zu holen gab es zudem am Nachmittag für die "Südklinik am Ring", deren Marktanteil am dritten Tag auf schwache 2,1 Prozent zurückging. Zum Vergleich: Die "Klinik am Südring" kam eine Stunde zuvor in Sat.1 noch auf fast neun Prozent.

Entsprechend mager fiel dann auch der Tagesmarktanteil von RTLzwei aus: Mit nur 3,3 Prozent war der Sender am Mittwoch in der Zielgruppe das Schlusslicht der acht Vollprogramme. Kabel Eins kam immerhin auf 4,8 Prozent - auch, weil es am Abend gut lief. Dort erreichte "Ocean's Eleven" im Schnitt 920.000 Menschen und einen Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox konnte hingegen nichts reißen und kam mit seiner Loverboy-Doku bei "Vox Inside" zunächst nicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, ehe "Mission Erde" mit 3,6 Prozent enttäuschte. Immerhin konnte die Daytime mit bis zu 11,9 Prozent für "Guidos Shopping Queen" punkten.

Unter den Spartensendern war indes ZDFneo dank eines "Wilsberg"-Krimis um 20:15 Uhr am erfolgreichsten: 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Wiederholung, die damit auf 7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,8 Prozent gut aus. Gefragt war zudem der "Fantalk" bei Sport1, der im Schnitt 360.000 Fußballfans ohne DAZN-Abo zu sich lockte. 1,7 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, bei den 14- bis 49-jährigen Männern erzielte die parallel zur Champions League gezeigte Live-Sendung mit 2,8 Prozent sogar den höchsten Marktanteil seit vier Spielzeiten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV