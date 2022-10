Als die Idee für eine Doku-Reihe über die Bundeswehr bei Kabel Eins und Story House entstand, da ahnte man noch nicht, dass sich der Blick vieler Deutscher auf ihre Armee durch den Krieg in der Ukraine nochmal verändern würde. Der Aufmerksamkeit für die vierteilige Produktion hat das jedenfalls nicht geschadet, wie ein Blick auf die Quoten zeigt: Die erste Folge erreichte bei Kabel Eins am Donnerstagabend einen erfreulichen Zielgruppen-Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten im Schnitt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Und für Kabel Eins war es auch sonst ein erfolgreicher Tag: Im Schlepptau kam das "K1 Magazin" noch auf 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, bei "Achtung Kontrolle" werden die erfolgreicheren Ausgaben zudem auch wieder zahlreicher, diesmal wurden am Vorabend 5,8 Prozent Marktanteil erzielt. Zuvor punkteten schon "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 7,1 Prozent und "Abenteuer Leben täglich" mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. All das spiegelt sich in einem starken Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent wider.

Doch es gibt noch mehr gute Nachrichten für den TV-Konzern aus Unterföhring: ProSieben tat sehr gut daran, die völlig erfolglose Datingshow "Love is King" ins Nachtprogramm zu verschieben. Dort fand die Sendung zwar mit im Schnitt nur rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - doch auch in der Primetime waren es zuletzt ja nicht mal mehr 350.000 gewesen. Dass der Zielgruppen-Marktanteil nach Mitternacht bei nur 1,9 Prozent lag, dürfte man bei ProSieben vor allem deshalb verschmerzen können, weil der ersatzweise um 20:15 Uhr gezeigte Film "Wir sind die Millers" seine Sache richtig gut machte und ProSieben mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zum Primetime-Marktführer machte - auch wenn die Gesamt-Reichweite trotzdem unter der Millionen-Marke blieb.

Und schließlich gab's auch noch Entwarnung für "Doc Caro - Einsatz mit Herz" in Sat.1: Nachdem der Marktanteil in der vergangenen Woche überraschend deutlich eingebrochen war, ging's nun wieder um 0,9 Prozentpunkte auf zumindest ordentliche 7,2 Prozent Marktanteil nach oben. 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, ein Zugewinn von rund 120.000 binnen Wochenfrist. Die "Akte" musste sich danach mit 5,5 Prozent Marktanteil zufrieden geben, lief damit aber ebenfalls zumindest wieder besser als eine Woche zuvor.

Marktanteils-Trend: Doc Caro - Einsatz mit Herz Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV