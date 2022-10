Nachdem "The Voice of Germany" in Sat.1 in den vergangenen Wochen in den einstelligen Marktanteils-Bereich gerutscht war, steht in dieser Woche nun erstmals wieder eine 10 vor dem Komma - wenn auch denkbar knapp mit genau 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das lag allerdings weniger daran, dass mehr Leute zusahen - in der Zielgruppe blieb die Reichweite in etwa auf dem Niveau der vergangenenn Wochen - sondern an der längeren Laufzeit. Das Halbfinale zog sich diesmal bis Mitternacht.

Die durchschnittliche Gesamt-Reichweite über die Laufzeit fiel mit 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar um etwa 150.000 geringer aus als noch in der vergangenen Woche, der Marktanteil erhöhte sich aber trotzdem auch hier leicht auf 7,2 Prozent. "Ninja Warrior Germany" erreichte bei RTL am Freitag im Schnitt 1,92 Millionen Personen und konnte in der Primetime zudem wieder die Marktführung beim jüngeren Publikum für sich reklamieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ging's zwar um 1,4 Prozentpunkte bergab, mit 15,5 Prozent Marktanteil bei bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung trotzdem erneut auf einem sehr guten Quotenniveau. "Mario Barth rettet deine Liebe" erreichte danach 11,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und lief damit wieder etwas besser als zuletzt. 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu.

Recht zufrieden dürfte man mit dem Freitagabend unterdessen auch bei ProSieben sein. Nachdem "Galileo" am Vorabend mit 12,3 Prozent Marktanteil schon einen richtig guten Tag erwischt hatte, erreichte der Film "Infinite - Lebe unendlich" in der Primetime ordentliche 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,32 Millionen Personen sahen im Schnitt zu. Am späteren Abend kam "Shooter" noch auf 9,1 Prozent Marktanteil. RTLzwei blieb mit seinem Filmabend hingegen blass: "Hellboy" erreichte nur 3,9 Prozent, "Halloween" sogar nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Probleme hatte aber auch Vox, wo "Goodbye Deutschland" um 20:15 Uhr mit 5,4 Prozent in der Zielgruppe blass blieb, ehe "Das spanische Dorf" danach nur 4,1 Prozent erzielte.

Sehr gut lief es zum Staffelabschluss nochmal für "SchleFaZ" bei Tele 5. Mit dem Film "Gib Gas - Ich will Spaß" erreichte der Sender ab 22:28 Uhr einen Marktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - also etwa das zweieinhalbfache des Senderschnitts. 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Im Schnitt kam diese Herbststaffel auf einen Zielgruppen-Makrtnateil von 2,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV