am 29.10.2022 - 09:42 Uhr

15 der 25 meistgesehenen Sendungen des Freitags liefen im ZDF, wie ein Blick auf die offiziellen Top25-Tagescharts der AGF zeigt. Es ist also kein Wunder, dass der Mainzer Sender das Geschehen mit einem Tagesmarktanteil von 15,8 Prozent wieder dominierte, Das Erste kam auf Platz 2 auf gerade mal 10,2 Prozent, RTL als stärkster Privatsender erzielte beim Gesamtpublikum einen Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent.

Die meistgesehene Sendung des Tages war dabei wieder der Primetime-Krimi "Jenseits der Spree", der ähnlich wie in der vergangenen Woche 5,48 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer anlockte. Das reichte beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 21,1 Prozent. Die "SOKO Leipzig" hielt im Anschluss noch 4,75 Millionen Krimi-Fans dran, was 18,9 Prozent Marktanteil entsprach. Beim jüngeren Publikum waren die Krimis zwar deutlich weniger gefragt - die Marktanteile beliefen sich hier auf 7,7 und 7,2 Prozent - doch dafür hat das ZDF ja seine Satire-Schiene am späteren Abend.

Und die lieferte auch in dieser Woche: Die "heute-show" erreichte mit insgesamt 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur starke 19,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern kam auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf ähnlich hohe 18,9 Prozent. Im Schnitt 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein - und somit mehr als bei jeder Sendung der Privaten. Eine höhere Reichweite hatte in dieser Altersgruppe nur die "Tagesschau".

Das "ZDF Magazin Royale" hielt danach den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,5 Prozent auf diesem sehr hohen Niveau, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,91 Millionen nur etwa halb so hoch ausfiel wie bei der "heute-show". Übrigens erzielte danach auch "Aspekte" mit 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch einen Marktanteil weit über dem ZDF-Normalniveau. Insgesamt kam die Kultursendung mit 0,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings nicht über 6,0 Prozent Marktanteil hinaus.

Stärkste Primetime-Konkurrenz beim Gesamtpublikum war - auch das ist keine Überraschung - wieder Das Erste. Der Film "Meine Mutter gibt es doppelt" lief mit 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 13,7 Prozent Markanteil ebenfalls gut, bei den 14- bis 49-Jährigen lag er auf Augenhöhe mit den ZDF-Krimis bei 7,4 Prozent. Die nachfolgende True-Crime-Schiene hatte es dann allerdings schwer: "Auf den Spuren der Kudamm Raser" blieb mit einer Gesamt-Reichweite von 1,69 Millionen Personen bei 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV