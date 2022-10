am 30.10.2022 - 08:48 Uhr

RTL kann am Samstagabend doch noch überzeugen: Nachdem sich der Sender vor einer Woche bereits mit seinen "Wasserspielen" ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit "The Masked Singer" um den Quoten-Sieg in der Zielgruppe lieferte, lief es nun auch für das Comeback von "RTL Samstag Nacht" richtig gut. Durchschnittlich 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil von "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" auf sehr schöne 15,7 Prozent.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,77 Millionen Menschen ein, um die dreistündige Show zu sehen. Ein weiteres Special des Comedy-Klassikers wollten im Anschluss noch 1,36 Millionen sehen, in der Zielgruppe zog der Marktanteil dadurch auf 17,5 Prozent an. Die Primetime-Marktführerschaft musste RTL allerdings ProSieben überlassen, wo "The Masked Singer" eine Woche vor dem Finale klar zulegte und mit 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 19,0 Prozent Marktanteil den Tagessieg einheimste. 2,13 Millionen Menschen waren insgesamt dabei.

Dass am Samstagabend sogar Platz für drei erfolgreiche Shows war, bewies indes "Wer weiß denn sowas? XXL", das im Ersten mit 11,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ebenfalls punktete. Insgesamt sorgten 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für einen Marktanteil von 19,7 Prozent. Mehr Menschen erreichten am Samstag nur die "Tagesschau" und die neue ZDF-Krimireihe "Kolleginnen", die mit 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 19,1 Prozent kam. Die erste Folge hatten zu Jahresbeginn allerdings noch fast sieben Millionen gesehen.

Auch bei den Jüngeren tat sich "Kolleginnen" am Samstagabend schwerer als bei der Premiere: Waren damals noch mehr als acht Prozent Marktanteil drin, so musste sich die Krimireihe nun mit 6,2 Prozent begnügen - gegen die Show-Konkurrenz zog das ZDF damit also zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen den Kürzeren.

