am 30.10.2022 - 09:11 Uhr

Schon seit Monaten sucht Sat.1 nach einem Erfolgsrezept für den Samstag, doch eine Lösung des Quoten-Problems liegt derzeit noch in weiter Ferne. Gerade mal noch 4,4 Prozent betrug der Tagesmarktanteil des Senders in dieser Woche - womit sich Sat.1 sogar noch hinter Sky einreihte, das einmal mehr von der Fußball-Bundesliga profitierte. Sat.1 setzte indes tagsüber gleich fünf Stunden lang auf Wiederholungen von "Britt - Der Talk", doch nachdem die Show schon auf ihrem eigentlichen Sendeplatz enttäuschte, war erwartungsgemäß auch mit der erneuten Ausstrahlung nichts zu holen.

Lediglich 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 15:00 Uhr für "Britt", in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei desaströsen 2,1 Prozent - und der wurde anschließend sogar noch unterboten. Die zweite Folge schaffte nämlich nur noch 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Danach ging es zwischenzeitlich auf 4,3 Prozent nach oben, doch um 19:00 Uhr konnte der Talk schon wieder nur noch 2,4 Prozent Marktanteil verbuchen. Mehr als 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt nicht dabei.

Das Dilemma für Sat.1: Gegen die starke Show-Konkurrenz konnte der Sender diesmal auch in der Primetime nicht viel ausrichten, sodass der Spielfilm "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" um 20:15 Uhr mit nur 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe baden ging. "Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste" enttäuschte zudem im weiteren Verlauf des Abends mit ernüchternden 3,8 Prozent. Nur 360.000 Personen konnten sich zu später Stunde für den Streifen erwärmen.

Wenig zu holen gab es am Samstag allerdings auch für Vox, wo die Spielfilme "Arrival" und "Mortal Engines: Krieg der Städte" abends mit Marktanteilen von 4,2 und 3,1 Prozent enttäuschten. Auch die stundenlangen Wiederholungen von "Guidos Deko Queen" blieben tagsüber mit Werten zwischen 3,0 und 4,6 Prozent sehr blass. Für Lichtblicke sorgten einzig "hundkatzemaus" und "Der Hundeprofi", die auf 7,8 und 7,6 Prozent in der Zielgruppe kamen. Letzterer lockte am Vorabend insgesamt 1,37 Millionen Menschen zu Vox.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV