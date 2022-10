Bauhaus-Werbung profitiert vom "Tagesschau"-Umfeld

Die Baumarktkette Bauhaus hat zum Wochenende hin die Zahl ihrer TV-Werbespots wieder deutlich erhöht. Bemerkenswert ist allerdings, dass von den 143 ausgestrahlten Spots in Sachen Reichweite vor allem einer heraussticht - nämlich jener, der unmittelbar vor Beginn der "Tagesschau" im Ersten ausgestrahlt wurde. Obwohl diese ein Spot im Ersten gerade mal 0,7 Prozent aller Bauhaus-Spots ausmachte, kamen dadurch mehr als elf Prozent der TV-Reichweite des Unternehmens zusammen.

Alles in allem belegte Bauhaus am Samstag mit einer Reichweite von 61,29 XRP den sechsten Platz im AdScanner-Ranking. Wie gewohnt waren auch Tipico und Krombacher wieder in der Werbe-Hitliste vertreten - was nicht überrascht, waren die beiden Unternehmen doch besonders häufig im quotenstarken Umfeld der Fußball-Bundesliga mit ihren Werbespots vertreten.

Den Spitzenplatz ergatterte aber auch am Samstag wieder Parship, das mit ganzen 291 ausgestrahlten TV-Spots auf einen XRP von 106,60 kam. Stepston verfehlt indes ganz knapp die 100er-Marke und erreichte den zweiten Platz. Neben Parship waren übrigens - wie schon am Tag zuvor - auch wieder Verivox und Flaconi im AdScanner-Ranking der zehn Unternehmen mit der größten TV-Reichweite vertreten. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil ProSiebenSat.1 an diesen Firmen beteiligt ist

