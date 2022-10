am 31.10.2022 - 09:29 Uhr

Panagiota Petridou, lange bei Vox mit ihrem Schrauber-Format "Biete Rostlaube, suche Traumauto" erfolgreich, war am Sonntag erstmals bei Kabel Eins zu sehen. Zum Auftakt gab es für ihre neue Sendung "Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" ordentliche, wenn auch ausbaufähige Quoten: Durchschnittlich 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden ab kurz nach 18 Uhr für die Premieren-Folge, darunter 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 4,7 Prozent und damit über dem derzeitigen Senderschnitt, der im Oktober bislang 4,3 Prozent beträgt.

Noch etwas besser sah es um 20:15 Uhr für den Auftakt der neuen Staffel von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" aus. Hier waren im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,1 Prozent - Werte, mit denen man bei Kabel Eins sicher gut leben kann, wenngleich frühere Bestwerte ein ganzes Stück entfernt waren. Weiter nach oben ging's zudem im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr. Im Gegenteil: "Abenteuer Leben am Sonntag" musste sich ab 22:11 Uhr mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Etwas mehr dürfte man sich indes womöglich bei Sat.1 von der Rückkehr von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" erhofft haben. Vor allem in der Zielgruppe hatte es das Format recht schwer: So lag der Marktanteil der ersten Folge um 17:55 Uhr bei nur 5,9 Prozent, ehe eine weitere Ausgabe auf 6,8 Prozent kam. Auf die Älteren war jedoch durchaus Verlass: So zählte Sat.1 ab 18:55 Uhr im Schnitt insgesamt 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil hier auf 9,1 Prozent trieben. Schon der Staffel-Auftakt hatte es zuvor auf 1,54 Millionen Menschen sowie 8,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gebracht.

Stärker als zuletzt präsentierten sich derweil "Die Versicherungsdetektive" bei RTL: Nachdem die Marktanteile der Dokusoap zuletzt bei etwa zehn Prozent lagen, ging es diesmal ab 16:47 Uhr auf 12,0 Prozent nach oben. Und auch "Exclusiv - Weekend" zeigte sich ohne Konkurrenz durch "Das große Backen" erholt: Mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe gab's für das Promi-Magazin den besten Wert seit dem Wechsel auf den Sendeplatz um 19:05 Uhr. 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei, nachdem "RTL aktuell" zuvor bereits von 2,94 Millionen gesehen wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV