Ein neues "ProSieben Thema", das das Aufrüsten Deutschlands am Montag zur besten Sendezeit in den Fokus stellte, lief schlechter als vorherige Ausgaben der Sendung. Ab 20:15 Uhr kam die Reportage auf nur 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,4 Millionen Leute schalteten durchschnittlich ein. "Afghanistan im Griff der Taliban" im August sowie "Das Erbe des Dschihad" vor rund einem Jahr waren bei den Umworbenen noch auf mehr als sieben Prozent Marktanteil gekommen.

Probleme machte auch eine um kurz nach 22 Uhr gestartete Wiederholung der "Job-Touristen", deren Quoten auf weniger als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fielen. Dafür darf sich ProSieben Maxx freuen. Passend zu Halloween zeigte der Sender am Montagabend beide Teile von "Stephen Kings Es" – und das auch noch doppelt. Im Abendprogramm gelangte man so auf 2,9 und 3,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. 0,35 und 0,30 Millionen Menschen schalteten ein. Als ab 23:50 Uhr beide Filme nochmals gezeigt wurden, kletterten die Quoten gar auf 4,1 sowie 4,4 Prozent.



Bei Nitro punkteten mehrere "Cobra 11"-Wiederholungen mit Werten zwischen 2,5 und 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, Tele 5 punktete nach 20:15 Uhr mit der 2,2 Prozent holenden US-Serie "Star Trek: Discovery". Bei RTLzwei taten sich die aktuell die Show "Skate Fever" ersetzenden "Geissens" mit jeweils rund dreieinhalb Prozent bei den Umworbenen noch ziemlich schwer. Stärker unterwegs war am Montagabend Kabel Eins. "Auf der Jagd" kam zur besten Sendezeit auf gute 5,0 Prozent, am späteren Abend schloss sich "Alarmstufe: Rot 2" mit sehr starken 7,8 Prozent an.

Gut unterwegs war in der 18-Uhr-Stunde zudem "Mein Lokal, dein Lokal" mit diesmal 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch ProSieben punktete nachmittags. Die Sitcom "The Big Bang Theory" erreichte am Montag bis zu 16 Prozent Marktanteil und war somit klar marktführend. Gut liefen auch die Magazine "Taff" mit 12,6 und "Galileo" mit 10,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV