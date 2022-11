ProSieben kann sich am Dienstagabend auch weiterhin auf Joko und Klaas verlassen: Auch wenn die beiden in dieser Woche keine 15 Minuten Sendezeit gewannen, so erwies sich "Joko & Klaas gegen ProSieben" wieder als voller Quoten-Erfolg in der Zielgruppe. Durchschnittlich 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil auf einen neuen Staffel-Bestwert in Höhe von 17,5 Prozent - damit lag die Show zugleich über vier Prozentpunkte vor "Bauer sucht Frau" bei RTL.

Insgesamt entschieden sich im Schnitt 1,36 Millionen Menschen für "Joko & Klaas" gegen ProSieben - und immerhin 420.000 blieben nach 23 Uhr dran, um "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf zu sehen. Insbesondere in der Zielgruppe sorgte das Vorprogramm für Rückenwind, denn hier lief es mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent für "Late Night Berlin" so gut wie seit zwei Monaten nicht mehr. Am Vorabenf lief es für eine wegen des Feiertags gesendete Wiederholung von "Joko und Klaas - Das Duell um die Welt" mit 8,8 Prozent Marktanteil zumindest solide.

Die Tagesmarktführerschaft war ProSieben letztlich nicht zu nehmen - auch, weil "The Big Bang Theory" am Nachmittag den Marktanteil auf bis zu 14,2 Prozent trieb. Im Anschluss an den Sitcom-Marathon war zudem "Newstime" mit 15,5 Prozent in der Zielgruppe sehr stark unterwegs. Zum Vergleich: Die parallel gesendete Kurz-Ausgabe von "RTL aktuell" musste sich mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben, erwischte damit aber noch einen der besseren Tage.

Für Sat.1 lief es unterdessen am Dienstag nicht allzu rosig: Mehr als ein Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent war beim jungen Publikum nicht drin. Das lag nicht nur an weiter ernüchternden Vorabend-Quoten, sondern auch an der Primetime. "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." blieben dort mit Marktanteilen von weniger als sechs Prozent blass und bewegten sich auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo der Spielfilm "Beetlejuice" im Schnitt 5,1 Prozent erzielte. Konkurrent Vox kam mit "Hot oder Schritt" zunächst auf mäßige 6,3 Prozent, steigerte sich nach 23 Uhr aber noch auf 10,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV